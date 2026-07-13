Матч Франция – Испания начнется в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал. Однако трансляция матча начнется немного раньше.

Франция – Испания: во сколько начнется полуфинал

Официальным транслятором ЧМ-2026 является медиасервис MEGOGO, который покажет матч Франция – Испания в прямом эфире. Перед игрой в 21:00 на сервисе начнется аналитическая студия.

К ведущему Сергею Лукьяненко присоединятся эксперты: бывший игрок сборной Украины, а ныне тренер Александр Головко и известный футбольный журналист, аналитик и автор подкаста "Еврофутбол" Юрий Шевченко.

Встреча команд состоится на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (США).

Напомним, французы и испанцы сыграли между собой уже 38 матчей в истории, из которых 18 побед одержала Испания, 13 – Франция, еще 7 матчей завершились вничью.

Перед полуфинальным противостоянием фаворитом называют Францию, которая сыграла в двух предыдущих финалах ЧМ подряд. Впрочем, именно Испания нанесла "Ле Бле" поражение на предыдущем чемпионате Европы и в итоге выиграла турнир. Символично, что испанцы остановили французов в полуфинале.

В другом полуфинале ЧМ-2026, который состоится 15 июля, сойдутся сборные Аргентины и Англии.