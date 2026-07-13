Поєдинок Франція – Іспанія розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал. Однак початок трансляції гри відбудеться дещо раніше.

Франція – Іспанія: о котрій годині півфінал

Офіційним транслятором ЧС-2026 є медіасервіс MEGOGO, який покаже матч Франція – Іспанія у прямому ефірі. Перед грою о 21:00 на сервісі розпочнеться аналітична студія.

До ведучого Сергія Лук'яненка приєднаються експерти: ексгравець збірної України а нині тренер Олександр Головко та відомий футбольний журналіст, аналітик та автор подкасту "Єврофутбол" Юрій Шевченко.

Зустріч команд відбудеться на стадіоні AT&T Stadium в Арлінгтоні (США).

Нагадаємо, французи та іспанці зіграли між собою вже 38 матчів в історії, в яких 18 перемог здобула Іспанія, 13 – Франція, ще 7 матчів закінчились внічию.

Перед півфінальним протистоянням фаворитом називають Францію, яка зіграла у двох попередніх фіналах ЧС поспіль. Утім саме Іспанія завдала "Ле Бле" поразки на попередньому чемпіонаті Європи та зрештою виграла турнір. Символічно, що іспанці зупинили французів у півфіналі.

В іншому півфіналі ЧС-2026, який відбудеться 15 липня, зійдуться збірні Аргентини та Англії.