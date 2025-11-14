Лидер сборной Украины установил уникальный рекорд за национальную команду
- Илья Забарный стал самым молодым капитаном в истории сборной Украины, выйдя на поле в 23 года и 74 дня.
- Ранее Забарный установил рекорд как самый молодой футболист, проведший 50 матчей за национальную команду.
В четверг, 13 ноября, сборная Украины сыграла против Франции в отборе на чемпионат мира 2026 года. "Сине-желтые" проиграли подопечным Дидье Дешама со счетом 4:0.
Илья Забарный вышел на матче с капитанской повязкой. Таким образом футболист установил новый рекорд в истории национальной команды, сообщает 24 канал со ссылкой на Суспільне Спорт.
Читайте также Осудили Украину: известный судья высказался о неназначенном пенальти в ворота Франции
Что покорилось Забарному?
Илья Забарный появился на поле в матче с Францией в стартовом составе. Лидер сборной Украины стал самым молодым капитаном в истории национальной команды.
Перед этим рекорд принадлежал Александру Зинченко, который был капитаном команды в матче с Францией в квалификации на Чемпионат мира-2022. Тогда футболисту было 24 года и 99 дней.
А Забарный превзошел достижение партнера по сборной. Защитник ПСЖ вышел с капитанской повязкой в составе национальной команды в 23 года и 74 дня.
Ранее Забарный установил другой рекорд за сборную Украины. В первом матче с Францией он стал самым молодым футболистом, который провел 50 матчей за национальную команду, пишет OptaJean.
Что известно о Забарном?
Илья Забарный дебютировал за национальную команду в 2020 году в товарищеском матче с Францией (1:7). Он стал вторым самым молодым футболистом в истории, который впервые сыграл за сборную – 18 лет 36 дней.
Летом 2025 года Забарный перебрался в ПСЖ из Борнмута. Парижане заплатили английскому клубу 63 миллиона евро за трансфер украинца.
Недавно футболист получил жесткую критику за выступление в ПСЖ. Забарного назвали катастрофой.