Лидер сборной Украины установил уникальный рекорд за национальную команду

В четверг, 13 ноября, сборная Украины сыграла против Франции в отборе на чемпионат мира 2026 года. "Сине-желтые" проиграли подопечным Дидье Дешама со счетом 4:0.

Илья Забарный вышел на матче с капитанской повязкой. Таким образом футболист установил новый рекорд в истории национальной команды, сообщает 24 канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

Что покорилось Забарному?

Илья Забарный появился на поле в матче с Францией в стартовом составе. Лидер сборной Украины стал самым молодым капитаном в истории национальной команды.

Перед этим рекорд принадлежал Александру Зинченко, который был капитаном команды в матче с Францией в квалификации на Чемпионат мира-2022. Тогда футболисту было 24 года и 99 дней.

А Забарный превзошел достижение партнера по сборной. Защитник ПСЖ вышел с капитанской повязкой в составе национальной команды в 23 года и 74 дня.

Ранее Забарный установил другой рекорд за сборную Украины. В первом матче с Францией он стал самым молодым футболистом, который провел 50 матчей за национальную команду, пишет OptaJean.

Что известно о Забарном?