Лідер збірної України встановив унікальний рекорд за національну команду
- Ілля Забарний став наймолодшим капітаном в історії збірної України, вийшовши на поле у 23 роки та 74 дні.
- Раніше Забарний встановив рекорд як наймолодший футболіст, що провів 50 матчів за національну команду.
У четвер, 13 листопада, збірна України зіграла проти Франції у відборі на чемпіонат світу 2026 року. "Синьо-жовті" програли підопічним Дідьє Дешама з рахунком 4:0.
Ілля Забарний вийшов на матчі із капітанською пов'язкою. Таким чином футболіст встановив новий рекорд в історії національної команди, повідомляє 24 канал із посиланням на Суспільне Спорт.
Що підкорилося Забарному?
Ілля Забарний з'явився на полі у матчі з Францією у стартовому складі. Лідер збірної України став наймолодшим капітаном в історії національної команди.
Перед цим рекорд належав Олександру Зінченко, який був капітаном команди у матчі з Францією у кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. Тоді футболісту було 24 роки та 99 днів.
А Забарний перевершив досягнення партнера по збірній. Захисник ПСЖ вийшов з капітанською пов'язкою у складі національної команди у 23 роки та 74 дні.
Раніше Забарний встановив інший рекорд за збірну України. У першому матчі з Францією він став наймолодшим футболістом, який провів 50 матчів за національну команду, пише OptaJean.
Що відомо про Забарного?
Ілля Забарний дебютував за національну команду у 2020 році у товариському матчі із Францією (1:7). Він став другим наймолодшим футболістом в історії, який вперше зіграв за збірну – 18 років 36 днів.
Влітку 2025 року Забарний перебрався у ПСЖ з Борнмута. Парижани заплатили англійському клубу 63 мільйони євро за трансфер українця.
Нещодавно футболіст отримав жорстку критику за виступ у ПСЖ. Забарного назвали катастрофою.