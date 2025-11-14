Лідер збірної України встановив унікальний рекорд за національну команду

У четвер, 13 листопада, збірна України зіграла проти Франції у відборі на чемпіонат світу 2026 року. "Синьо-жовті" програли підопічним Дідьє Дешама з рахунком 4:0.

Ілля Забарний вийшов на матчі із капітанською пов'язкою. Таким чином футболіст встановив новий рекорд в історії національної команди, повідомляє 24 канал із посиланням на Суспільне Спорт.

Читайте також Чи засудили Україну: відомий суддя висловився про непризначений пенальті у ворота Франції

Що підкорилося Забарному?

Ілля Забарний з'явився на полі у матчі з Францією у стартовому складі. Лідер збірної України став наймолодшим капітаном в історії національної команди.

Перед цим рекорд належав Олександру Зінченко, який був капітаном команди у матчі з Францією у кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. Тоді футболісту було 24 роки та 99 днів.

А Забарний перевершив досягнення партнера по збірній. Захисник ПСЖ вийшов з капітанською пов'язкою у складі національної команди у 23 роки та 74 дні.

Раніше Забарний встановив інший рекорд за збірну України. У першому матчі з Францією він став наймолодшим футболістом, який провів 50 матчів за національну команду, пише OptaJean.

Що відомо про Забарного?