Франция – Украина: кто покажет матч в квалификации на ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу свой пятый поединок в отборе на чемпионат мира-2026 сыграет в четверг, 13 ноября. Подопечные Сергея Реброва встретятся с национальной командой Франции.

Их очное противостояние состоится в Париже на стадионе "Парк де Пренс". Игра начнется в 21:45 по киевскому времени, информирует 24 Канал.

Как посмотреть матч Франция – Украина?

В Украине прямая трансляция поединка между подопечными Дидье Дешама и Сергея Реброва будет доступна на медиасервисе Megogo. Зрители смогут посмотреть эту игру по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и всех "MEGOPACK".

Также матч Франция – Украина будет доступен для просмотра в свободном доступе. Его покажут на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Отметим, что комментаторами поединка станут Вадим Скичко и Виталий Волочай. В 20:30 перед этим противостоянием начнется традиционная аналитическая студия.

Ее ведущим будет Виталий Кравченко. Вместе с ним пятый матч "сине-желтых" в отборе на чемпионат мира-2026 будут обсуждать приглашенные гости – экс-футболист сборной Украины Александр Головко и футбольный аналитик Андрей Колесник.

Справка. После стартовых четырех туров Украина занимает второе место в группе D, Подопечные Сергея Реброва набрали семь очков и сейчас отстают от Франции, которая является лидером, на три зачетных балла.

Отметим, что УЕФА обслуживать этот поединок назначила словенскую бригаду арбитров. Главным рефери будет Славко Винчич, которому будут помогать ассистенты Томаш Кланчник и Андраш Ковачич.

История противостояний сборных Франции и Украины