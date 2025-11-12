Франція – Україна: хто покаже матч у кваліфікації на ЧС-2026

Збірна України з футболу свій п'ятий поєдинок у відборі на чемпіонат світу-2026 зіграє у четвер, 13 листопада. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться з національною командою Франції.

Їх очне протистояння відбудеться у Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом, інформує 24 Канал.

Як подивитися матч Франція – Україна?

В Україні пряма трансляція поєдинку між підопічними Дідьє Дешама та Сергія Реброва буде доступна на медіасервісі Megogo. Глядачі зможуть подивитися цю гру за передплатами "Оптимальна", "Спорт" і всіх "MEGOPACK".

Також матч Франція – Україна буде доступний для перегляду у вільному доступі. Його покажуть на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Зазначимо, що коментаторами поєдинку стануть Вадим Скічко та Віталій Волочай. О 20:30 перед цим протистоянням розпочнеться традиційна аналітична студія.

Її ведучим буде Віталій Кравченко. Разом з ним п'ятий матч "синьо-жовтих" у відборі на чемпіонат світу-2026 обговорюватимуть запрошені гості – ексфутболіст збірної України Олександр Головко та футбольний аналітик Андрій Колісник.

Довідка. Після стартових чотирьох турів Україна посідає друге місце у групі D, Підопічні Сергія Реброва набрали сім очок і наразі відстають від Франції, яка є лідером, на три залікові бали.

Зазначимо, що УЄФА обслуговувати цей поєдинок призначила словенську бригаду арбітрів. Головним рефері буде Славко Вінчич, якому допомагатимуть асистенти Томаш Кланчнік та Андраш Ковачич.

Історія протистоянь збірних Франції та України