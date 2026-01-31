Украина проиграла Франции в экстра-тайме и вылетела с чемпионата Европы по футзалу

В субботу, 31 января, стартовала стадия плей-офф чемпионата Европы по футзалу. В борьбе за трофей остались восемь команд, среди которых оказалась и сборная Украины.

Подопечные Александра Косенко попали в четвертьфинале на сборную Франции. В группе наша команда выиграла в двух из трех матчей, сообщает 24 Канал.

Кто имел больше шансов на победу?

Однако из-за поражения от Армении в первом туре "сине-желтые" заняли только второе место. Французы же выиграли свою группу с Хорватией, Латвией и Грузией, набрав семь очков.

Четвертьфинальный матч против Франции рассматривался как бой примерно равных команд. Однако эксперты называли нашу команду небольшим фаворитом.

На это указывала и история матчей, ведь Украина одержала 4 победы и три ничьи в 8-ми играх против "Ле Бле". Особенно запомнился матч за "бронзу" на ЧМ-2024, где наша команда уничтожила Францию со счетом 7:1.

Франция – Украина 4:2

Голы: Геддура, 28, Мухудин, 41 (пен), 45, 48 – Жук, 30 (пен), Корсун, 48 (пен).

Отчетный же матч ожидался менее результативным, что и подтвердил первый тайм. Украина больше владела мячом, но французы создавали более опасные моменты.

Сухову приходилось совершить три сейва еще до перерыва. У нашей команды неплохие моменты были у Первеева и Чернявского. Первая половина встречи завершилась без голов.

Что произошло после перерыва?

После перерыва игра оставалась вязкой, но на 9-й минуте второго тайма Франция провела успешную контратаку. Туре убежал по флангу, нашел свободного Геддура, который один в один переиграл Сухова.

Но уже через минуту произошел важный момент в нашу пользу. Жук пронесся по центру и почти забил в ворота соперника. Но мяч с линии ворот рукой вынес полевой игрок Франции Мохаммед.

За это футзалист "Ле Бле" получил красную карточку, а наша команда – пенальти. Сам же Жук уверенно пробил с отметки, сравняв счет. В дальнейшем французы больше владели инициативой.

Пробить Сухова не удалось, но Микитюк заработал пятый фол, поставив нашу команду на грани ненужного пенальти. Именно с этим раскладом при счете 1:1 матч перешел в экстратайм.

Кто вышел в полуфинал?

И уже на первой минуте дополнительного времени Чернявский сфолил против соперника, за что французы получили дабл-пенальти. Удар с 10-ти метров реализовал Мухудин.

Украина активизировалась в нападении, но под занавес экстратайма наша команда пропустила еще раз. Мухудин точно пробил издали и оформил дубль. А когда наша команда пошла в нападение без вратаря, Мухудин реализовал контратаку 2 в 1 и почти похоронил наши надежды на полуфинал.

Сразу в следующей атаке Украина получила даблпенальти, который реализовал Корсун. Поэтому "сине-желтые" дали равный бой Франции, но в экстратайме вылетели в четвертьфинале. Франция идет дальше и сыграет в полуфинале против Португалии или Бельгии.

Голы в матче Франция – Украина: смотреть видео