После завершения Гран-при Венгрии часть пилотов осталась на трассе "Хунгароринг" для участия в шинных тестах. Аргентинский гонщик Франко Колапинто, представляющий команду Альпин, во время заезда врезался в барьер, пишет 24 Канал со ссылкой на Alpine.

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Что случилось с пилотом?

Франко Колапинто, пилот Формулы-1 из команды Alpine, потерпел аварию во время тестовых заездов на трассе в Венгрии.

После Гран-при Венгрии несколько гонщиков остались в Будапеште для проведения шинных тестов. Среди них был и аргентинец Колапинто, который во время одного из заездов потерял контроль над болидом и врезался в барьер.

Удар повредил переднюю часть машины, а сам пилот был доставлен в больницу. Позже команда сообщила, что Франко чувствует себя хорошо, а его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что недавно 16-летний украинец Александр Бондарев одержал историческую победу в рамках Формулы-4.