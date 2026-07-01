Нажали не на ту кнопку: как команда канцлера Германии опозорилась после вылета сборной с ЧМ-2026

В Германии объяснили странный пост канцлера после вылета сборной с ЧМ-2026. В канцелярии признали, что публикация была размещена по ошибке.

После поражения сборной Германии от Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира пост федерального канцлера вызвал оживленное обсуждение в соцсетях. Впоследствии в его команде объяснили, почему в аккаунте появилось сообщение, которое не планировали публиковать, передает Tagesspiegel.

Смотрите также : Конфуз в сборной Германии: несколько игроков отказались бить решающий пенальти на ЧМ-2026

Что сказали в канцелярии Мерца?

Сборная Германии завершила выступление на чемпионате мира-2026, уступив Парагваю в серии послематчевых пенальти. Сразу после финального свистка в аккаунте канцлера Фридриха Мерца появился пост с благодарностью команде.

В сообщении говорилось: "Какая игра, несмотря на поражение! Вы подарили радость всей стране благодаря своей самоотдаче и командному духу. Мы гордимся вами".

Впрочем, вскоре в канцелярии пояснили, что этот пост был опубликован по ошибке.

Не тот твит, не то время, не та кнопка,

– так кратко прокомментировали ситуацию в команде канцлера.

Почему появился "неправильный" пост?

Пресс-служба канцлера заранее подготовила несколько вариантов реакции в зависимости от развития событий в матче. Однако при публикации случайно был выбран не тот текст.

После того как ошибку заметили, в аккаунте Мерца появился уже другой пост. В нем канцлер подчеркнул, что независимо от результата футболисты заслуживают поддержки.

Тот, кто носит эмблему с орлом на груди, заслуживает нашей поддержки, а не насмешек,

– написал Мерц.

История быстро получила огласку в немецких СМИ и соцсетях, ведь первый пост многие восприняли как официальную реакцию канцлера на болезненный вылет команды с чемпионата мира. В итоге в канцелярии были вынуждены публично признать техническую ошибку и объяснить, что причиной стал человеческий фактор при публикации одного из подготовленных сообщений.