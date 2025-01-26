Имеет контракт до 2027 года: нигерийский форвард УПЛ отказался возвращаться в Украину из-за войны

Фрэнсис Момо поиграл в Украине всего полгода и решил бойкотировать дальнейшие выступления за ЛНЗ. Черкасцы подписали нигерийца аж на три сезона.

Украинские футбольные клубы традиционно зимой проводят тренировочные сборы заграницей. Не стал исключением и черкасский ЛНЗ, который отправился в Испанию.

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Ушел против клуба

Впрочем, не все игроки клуба вернулись в расположение команды после отпуска. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua, Фрэнсис Момо отказывается дальше играть за черкасцев.

23-летний нигериец решил бойкотировать выступления за ЛНЗ из-за войны в Украине. Момо находится на Родине в Нигерии и не хочет возвращаться в УПЛ. Клуб ведет с ним переговоры, но вероятность его возвращения низкая.

Отметим, что Фрэнсис перешел в ЛНЗ летом 2024-го из швейцарского Грасхоппера. Черкасцы не платили за его трансфер, поскольку он был уже свободным агентом. Соглашение с украинским клубом действительно до 2027 года.

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За полгода в УПЛ Момо отметился тремя голами и одним ассистом в 15-ти матчах. Его команда ушла на зимний перерыв на десятом месте. Зимой ЛНЗ сменил главного тренера, Вместо Андерса Карраско команду возглавил Роман Григорчук.