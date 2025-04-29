Боец ехал на большой скорости на мотоцикле и сбил 17-летнюю девушку. В результате столкновения она погибла, пишет 24 канал со ссылкой на Le Bled Parle.

Читайте также На тренировке трагически погибла молодая французская горнолыжница Марго Симон

Нганну стал виновником ДТП

Столкновение было очень сильным.

Боец сам подбежал к жертве и доставил ее в Центральную больницу столицы Камеруна Яунди. Врачи провели операцию, но спасти девушку не удалось.

Фрэнсис Нганну взял на себя все расходы и очень переживает из-за произошедшей ситуации,. По местному законодательству ему грозит наказание за непредумышленное убийство на дороге.

Напомним, что камерунский боец является бывшим чемпионом UFC. Также на профессиональном ринге он дрался с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, от которых потерпел поражение.