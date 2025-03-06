Силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов, которые вторглись на нашу землю. Одним из ликвидированных захватчиков оказался бывший биатлонист Павел Юровских, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Еще один россиянин стал "хорошим"

Российский оккупант Павел Юровских был уроженцем города Каменск-Уральский, что находится более чем в двух тысячах километров от границы Украины. Промышленный город считается самым депрессивным в регионе и находится на грани экологической катастрофы.

Юровских закончил местную школу и техническое училище. Увлекался биатлоном, был кандидатом в мастера спорта. Последние 20 лет работал на одном из промышленных предприятий города.

В сентябре 2022 года Юровских был мобилизован. Он поехал за тысячи километров убивать украинцев, а не заниматься делами своего родного депрессивного города.

Российский оккупант участвовал в боях на Авдеевском направлении, где получил ранения. В феврале 2025 года Юровских умер в госпитале и отправился на концерт к Кобзону.