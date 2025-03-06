Сили оборони продовжують знищувати російських окупантів, які вдерлися на нашу землю. Одним з ліквідованих загарбників виявився колишній біатлоніст Павєл Юровських, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Ще один росіянин став "харошим"

Російський окупант Павєл Юровських був уродженцем міста Кам'янськ-Уральський, що знаходиться за понад дві тисячі кілометрів від кордону України. Промислове місто вважається найдепресивнышим у регіоні та перебуває на межі екологічної катастрофи.

Юровських закінчив місцеву школу та технічне училище. Захоплювався біатлоном, був кандидатом у майстри спорту. Останні 20 років працював на одному з промислових підприємств міста.

У вересні 2022 року Юровських був мобілізований. Він поїхав за тисячі кілометрів вбивати українців, а не займатися справами свого рідного депресивного міста.

Російський окупант брав участь у боях на Авдіївському напрямку, де отримав поранення. У лютому 2025 року Юровських помер у шпиталі та вирушив на концерт до Кобзона.