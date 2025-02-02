Колишній український каратист В'ячеслав Ходакін вирішив приєднатися до загарбницької російської армії. 19 грудня 2024 року зрадника ліквідували у Донецькій області, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також Пробув на війні лише місяць: воїни ЗСУ ліквідували російського гандболіста з Пермі

Що відомо про зрадника-каратиста з Керчі

В'ячеслав Ходакін народився у Керчі. У 2011 році в одній з місцевих шкіл закінчив 9 класів та вступив до Судномеханічного технікуму. Хлопець приділяв велику увагу спорту.

У 2012 році Ходакін став чемпіоном України з карате серед юнаків (16-17 років). Він був багаторазовим призером чемпіонатів України та Криму з цього виду спорту.

Після окупації Криму Росією у 2014 році залишився на півострові. У 2018-19 роках проходив строкову службу у російській армії. З 2021 по 2022 рік працював на Керченському суднобудівному заводі.

У листопаді 2023 року підписав контракт з російською армією та пішов вбивати українців. Злочинця ліквідували поблизу міста Часів Яр 19 грудня 2024 року.

Раніше повідомлялося про знищення російського тренера вищої категорії з карате Алєксєя Ходикіна. Окупант був головою федерації карате міста Новокузнєцька.