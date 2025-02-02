Воины ВСУ ликвидировали предателя из Крыма, который был чемпионом Украины по каратэ

Украинская армия продолжает уничтожать врагов, пополняя статистику Генерального штаба. Очередным ликвидированным оккупантом оказался бывший гражданин Украины.

Бывший украинский каратист Вячеслав Ходакин решил присоединиться к захватнической российской армии. 19 декабря 2024 года предателя ликвидировали в Донецкой области, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о предателе-каратисте из Керчи

Вячеслав Ходакин родился в Керчи. В 2011 году в одной из местных школ окончил 9 классов и поступил в Судомеханический техникум. Парень уделял большое внимание спорту.

В 2012 году Ходакин стал чемпионом Украины по каратэ среди юношей (16-17 лет). Он был многократным призером чемпионатов Украины и Крыма по этому виду спорта.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году остался на полуострове. В 2018-19 годах проходил срочную службу в российской армии. С 2021 по 2022 год работал на Керченском судостроительном заводе.

В ноябре 2023 года подписал контракт с российской армией и пошел убивать украинцев. Преступника ликвидировали вблизи города Часов Яр 19 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось об уничтожении российского тренера высшей категории по каратэ Алексея Ходыкина. Оккупант был председателем федерации каратэ города Новокузнецка.