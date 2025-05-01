В субботу, 3 мая, Украинская ассоциация футбола проведет важное футбольное социальное мероприятие. Рядом с Домом футбола в Киеве состоится Фестиваль инклюзивного футбола "Футбол для всех", сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.

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Футбол для инклюзии

Это уникальное событие направлено на развитие инклюзивного спорта в Украине. Мероприятие организовано в сотрудничестве с Украинской ассоциацией футбола людей с инвалидностью, а также ведущими организациями, которые работают над привлечением к футболу людей с различными нозологиями.

Эта проблема актуальна для Украины, ведь в стране общее количество людей с инвалидностью составляет около трех миллионов. Фестиваль призван популяризировать равный доступ к спорту.

Кроме того, УАФ стремится предоставить людям с инвалидностью возможность вести активный образ жизни и подчеркнуть важность реабилитации через физическую активность. В рамках мероприятия состоятся тренировки и товарищеские матчи с участием игроков:

с ампутациями конечностей или нарушением функции одной из них (ампфутбол)

с нарушением слуха

с умственными или интеллектуальными нарушениями

с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП)

с сахарным диабетом

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Мероприятие начнется в 10:00 на искусственных полях УТК им. Виктора Банникова (переулок Госпитальный, 1). В условиях войны и ежедневных вызовов спорт в Украине становится не только средством реабилитации, но и мощной платформой для поддержки, сплоченности и личностного роста.

Инклюзивный футбол открывает новые перспективы для тысяч людей. Фестиваль станет примером того, как благодаря партнерству, социальной ответственности и системному подходу можно создать условия для полноценной спортивной жизни для каждого.