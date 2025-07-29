Недавно 40-летний футболист дал интервью для Sky Sports, где прокомментировал свой переход в новый клуб. Во время прямого эфира состоялась курьезная ситуация с участием одного из футболистов, сообщает 24 канал.

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Что случилось интервью Янга?

Внимание зрителей привлек не Эшли Янг, а ситуация, которая произошла на заднем фоне во время интервью опытного новичка Ипсвич Таун. Один из футболистов "трактористов" решил пошутить, обнажив ягодицы.

Однако на этом шутка не закончилась. Другой футболист "поддержал" одноклубника и хлопнул его по обнаженным ягодицам. Выходка игроков английского клуба попала в прямой эфир.

В Sky Sports сразу отреагировали на курьезный инцидент. Канал публично извинился перед зрителями, которые смотрели трансляцию.

Мы только что общались с Эшли Янгом вживую в Sky Sports News. Извиняемся, если что-то в этой трансляции могло оскорбить зрителей,

– говорится в сообщении.

Футболист Ипсвича объявил ягодицы / Скриншот из эфира Sky Sports

Напомним, что Эшли Янг перебрался в Ипсвич Таун на правах свободного агента. Соглашение легенды английского футбола с "трактористами" рассчитано на один сезон – до июля 2026 года.

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