Матч завершился победой команды гостей со счетом 1:2. Однако главной фигурой поединка стал Неймар, который устроил настоящее зрелище прямо на поле, сообщает 24 канал.

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Что сделал Неймар?

В конце матча Неймар воспользовался хаосом в штрафной площадке Интернасьонала и сравнял счет. Мяч попал в стойку и покатился по линии ворот, а Неймар вместе с болельщиками уже праздновал гол.

Звезда бразильского футбола ударил по угловому флажку, сломав его пополам. Уже потом футболист Сантоса увидел, что вратарь накрыл мяч, а игра продолжается.

Неймар сломал угловой флажок:

Главный арбитр матча не засчитал гол Неймара, а VAR также принял решение не вмешиваться в момент. После финального свистка бразилец в слезах опустился на колени.

Отметим, что после возвращения в Бразилию Неймар забил всего четыре гола за Сантос в 17 матчах. Родной клуб футболиста находится в зоне вылета, занимая 17 место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось о том, где Неймар продолжит карьеру, футболист уже подписал контракт с клубом.