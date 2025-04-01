"Пришлось принимать лекарства": звезда Карпат хотел покончить с собой

В сезоне-2024/2025 одним из самых ярких футболистов УПЛ является атакующий полузащитник "львов" Бруниньо. В Украине его знают, как одного из самых позитивных игроков чемпионата.

Однако так было далеко не всегда. 24-летний бразилец рассказал, что в прошлом имел проблемы с ментальным здоровьем.

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Непростой период в жизни

Он даже хотел покончить с собой, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Карпат. Это был очень непростой период в жизни Бруниньо, с которым он, к счастью, справился:

В моей жизни случались не самые лучшие эпизоды. У меня была депрессия, мне пришлось принимать лекарства. Я даже пытался покончить с собой. Это было в 2021, 2020 годах. У меня был тяжелый период депрессии. Меня консультировали психиатр и психолог. Это был сложный момент в моей жизни.

Футболист рассказал, что его ментальные проблемы были связаны с отъездом от родителей и непростым периодом в карьере. Он очень благодарен специалистам, которые вернули ему любовь к профессии и жизни в целом.

"Многие спортсмены в Бразилии очень рано уходят из дома, чтобы осуществить свою мечту, чтобы поддерживать семью и играть в футбол. У меня было несколько по-другому, ведь я покинул родительский порог в старшем возрасте, когда мне было 20. И те первые мгновения, когда выбрался из-под родительского крыла, начал жить самостоятельно, я перенес не очень хорошо.

Я попал в клуб, где не имел много игровой практики, где был крайне несчастлив. Когда это произошло, мне пришлось обратиться за помощью к психологу и психиатру. И они, безусловно, мне очень помогли. Думаю, что у меня пробудилась, так сказать, любовь к этой профессии", – рассказал Бруниньо.

Он добавил, что тот период остался в прошлом и сейчас он очень счастлив быть в Украине:

Но сегодня я счастлив, реализовал себя, играю в яркий футбол в стране, в которой хочу находиться, я здесь с женой, моей маленькой собачкой. У меня нет причин грустить. Каждый день здесь – это очень счастливый день. Именно поэтому у меня всегда улыбка на лице. Очень ценю то, что я здесь.

К слову. Бруниньо выступает за Карпаты на правах аренды, которая рассчитана до конца нынешнего сезона. Он имеет полноценный контракт с Атлетико Минейро до 31 декабря 2026 года.

Напомним, что в предыдущем матче против Черноморца бразилец переписал историю украинского футбола. Он оформил самый быстрый хет-трик в истории УПЛ среди легионеров, забив три гола в течение девяти минут игрового времени.