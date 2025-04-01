Проте так було далеко не завжди. 24-річний бразилець розповів, що в минулому мав проблеми з ментальним здоров'ям.

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Непростий період у житті

Він навіть хотів накласти на себе руки, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Карпат. Це був дуже непростий період у житті Бруніньйо, з яким він, на щастя, впорався:

У моєму житті траплялися не найкращі епізоди. У мене була депресія, мені довелося приймати ліки. Я навіть намагався накласти на себе руки. Це було у 2021, 2020 роках. У мене був важкий період депресії. Мене консультували психіатр і психолог. Це був складний момент у моєму житті.

Футболіст розповів, що його ментальні проблеми були пов'язані з від'їздом від батьків і непростим періодом у кар'єрі. Він дуже вдячний спеціалістам, які повернули йому любов професії та життя в цілому.

"Багато спортсменів у Бразилії дуже рано йдуть з дому, щоб здійснити свою мрію, щоб підтримувати сім'ю та грати у футбол. У мене було дещо по-іншому, адже я покинув батьківський поріг у старшому віці, коли мені було 20. І ті перші миті, коли вибрався з-під батьківського крила, почав жити самостійно, я переніс не дуже добре.

Я потрапив до клубу, де не мав багато ігрової практики, де був вкрай нещасливий. Коли це сталося, мені довелося звернутися за допомогою до психолога та психіатра. І вони, безумовно, мені дуже допомогли. Думаю, що у мене пробудилася, так би мовити, любов до цієї професії", – розповів Бруніньйо.

Він додав, що той період залишився в минулому й наразі він дуже щасливий бути в Україні:

Але сьогодні я щасливий, реалізував себе, граю у яскравий футбол у країні, в якій хочу перебувати, я тут з дружиною, моїм маленьким песиком. У мене немає причин сумувати. Кожен день тут – це дуже щасливий день. Саме тому в мене завжди посмішка на обличчі. Дуже ціную те, що я тут.

До слова. Бруніньйо виступає за Карпати на правах оренди, яка розрахована до кінця нинішнього сезону. Він має повноцінний контракт з Атлетіку Мінейру до 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо, що в попередньому матчі проти Чорноморця бразилець переписав історію українського футболу. Він оформив найшвидший хет-трик в історії УПЛ серед легіонерів, забивши три голи протягом дев'яти хвилин ігрового часу.