Звездный футболист сборной Португалии сделал татуировку на русском языке
- Португальский футболист Рубен Диаш сделал татуировку на русском языке с надписью "Стойкий мужик".
- Татуировка выполнена в готическом стиле, и это вызвало положительные реакции среди российских подписчиков.
Португальский футболист Рубен Диаш уже несколько сезонов считается одним из лучших защитников современности. Он является вице-капитаном Манчестер Сити и лидером своей национальной сборной.
Накануне звездный игрок опубликовал новый пост в своем инстаграме. На одном из фото видно, что игрок сделал татуировку с фразой на русском языке, информирует 24 Канал.
Какое тату набил Рубен Диаш?
Португалец запостил несколько фотографий, на одной из которых стоит спиной к камере. На ней видно, что он сделал две новые татуировки.
Одной из них является иероглиф. А вот на правой руке видна надпись "Стойкий мужик".
Татуировка выполнена в готическом стиле. Не стоит даже уточнять, что в комментариях россияне пребывают в экстазе от увиденного.
Новые татуировки Рубена Диаша / Фото из инстаграма футболиста
Отметим, что в начале декабря одноклубник португальца Эрлинг Холанд установил историческое достижение в Английской Премьер-лиге. Он побил рекорд Алана Ширера, который держался с XX века.
Что известно о Рубене Диаше?
Португальский футболист является воспитанником Бенфики, за первую команду которой выступал с 2017 по 2020 годы.
После этого перешел в Манчестер Сити за 71 миллион евро, став одним из самых дорогих защитников в истории футбола (сейчас занимает седьмое место).
Всего за "горожан" уже провел 243 матча, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач, а также завоевал десять трофеев (данные Transfermarkt).
Дважды победил со сборной Португалии в Лиге наций, за которую выступает с 2018 года.