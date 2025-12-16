Зірковий футболіст збірної Португалії зробив татуювання російською мовою

Португальський футболіст Рубен Діаш уже декілька сезонів вважається одним з найкращих захисників сучасності. Він є віцекапітаном Манчестер Сіті та лідером своєї національної збірної.

Напередодні зірковий гравець опублікував новий допис у своєму інстаграмі. На одному з фото видно, що гравець зробив татуювання з фразою російською мовою, інформує 24 Канал.

Яке тату набив Рубен Діаш?

Португалець запостив декілька світлин, на одній з яких стоїть спиною до камери. На ній видно, що він зробив два нових татуювання.

Одним з них є ієрогліф. А ось на правій руці видно напис "Стойкий мужик".

Татуювання виконане в готичному стилі. Не варто навіть уточнювати, що в коментарях росіяни перебувають в екстазі від побаченого.



Нові татуювання Рубена Діаша / Фото з інстаграму футболіста

Зазначимо, що на початку грудня одноклубник португальця Ерлінг Голанд встановив історичне досягнення в Англійській Прем'єр-лізі. Він побив рекорд Алана Ширера, який тримався з XX століття.

Що відомо про Рубена Діаша?