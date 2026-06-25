Полузащитник Иван Нестеренко, который сезон 2025/26 провёл в Оболони, может перейти в Польшу. Об этом стало известно 24 Каналу.

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Где может продолжить карьеру Иван Нестеренко?

К числу претендентов на полузащитника присоединились клубы из первой лиги Польши. Серьезный интерес к Ивану проявляют Лехия из Гданьска и Полония из Варшавы.

По нашей информации, эти клубы уже ведут переговоры о подписании 22-летнего полузащитника. И хотя ранее сообщалось об интересе к Нестеренко со стороны Черноморца, Оболони и Зари, сейчас известно, что сам футболист серьёзно рассматривает вариант продолжения карьеры за рубежом.

Иван Нестеренко: что известно?

Сезон 2025/26 он провёл в аренде в Оболони. Правда, его контракт принадлежал полтавской Ворскле, которая находится на грани исчезновения и не получила аттестат ПФЛ для участия в профессиональных соревнованиях в сезоне 2025/26.

В ходе сезона 2025/26 Нестеренко провел 22 официальных матча за киевлян. На свой счет футболист записал один гол и одну голевую передачу.