Півзахисник Іван Нестеренко, який сезон 2025/26 провів в Оболоні, має змогу перебратись до Польщі. Про це стало відомо 24 Каналу.

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Де може продовжити кар'єру Іван Нестеренко?

До претендентів на півзахисника доєдналися клуби з першої ліги Польщі. Предметний інтерес до Івана виявляють гданська Лехія та Полонія з Варшави.

За нашою інформацією, ці клуби вже в процесі перемовин щодо підписання 22-річного хавбека. І хоч раніше повідомлялося про інтерес до Нестеренка з боку Чорноморця, Оболоні та Зорі, то зараз відомо, що сам футболіст серйозно розглядає варіант з продовженням кар’єри за кордоном.

Іван Нестеренко: що відомо?

Сезон 2025/26 він провів в оренді в Оболоні. Щоправда, його контракт належав полтавській Ворсклі, яка перебуває на межі зникнення та не отримала атестат ПФЛ для участі у професійних змаганнях на сезон 2025/26.

Під час кампанії 2025/26 Нестеренко провів 22 офіційні поєдинки за киян. На свій рахунок футболіст записав один гол та один асист.