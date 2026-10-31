Источник оценил вероятность драк в "Динамо": стало известно, какая атмосфера царит в киевском клубе

В настоящее время в киевском "Динамо" продолжается формирование нового тренерского штаба. Журналист рассказал, что происходит в раздевалке Мацея Кендзьорека.

В настоящее время в столичном клубе царит стабильная атмосфера. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире ютуб-канала "Взбірна".

Что происходит в Динамо

По информации источника, в настоящее время в Киеве тренировочный процесс проходит без серьезных недоразумений.

Я считаю, что мы не можем судить об атмосфере в Динамо. Однако я не слышал, чтобы внутри коллектива между ними были какие-то "трения", чтобы там были какие-то группировки, чтобы, например, Клебер с Пеевым встречали друг друга с битами и дрались,

– рассказал Спиваковский.

Отметим, что в четверг, 30 октября, на тренировке киевского клуба заметили еще одного польского тренера. Им стал 28-летний Артур Ренковский – бывший тренер Радомяка, которого еще официально не представили в "Динамо". Недавно из города Радом в Киев приехал другой специалист – Даниэль Войташ.

Какова турнирная ситуация в Динамо

Смена главного тренера пока радикально не улучшила ситуацию в Динамо. Киевляне без особых шансов уступили Шахтеру в Кубке – а впереди еще и "Классическое" с "горняками" в чемпионате 8 ноября.

В УПЛ "бело-синие" идут лишь на четвертой позиции, отставая от лидера, которым является Шахтер, на 9 очков. Правда, у Динамо есть две игры в запасе.