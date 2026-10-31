Джерело оцінило імовірність бійок у Динамо: відомо, яка атмосфера у київському клубі

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Наразі у столичному клубі панує стабільна атмосфера. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський для ютуб-каналу "Взбірна".

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Що відбувається у Динамо

За інформацією джерела, наразі у Києві тренувальний процес проходить без серйозних непорозумінь.

Я вважаю, що ми не можемо судити про атмосферу в Динамо. Однак я не чув, щоби всередині колективу між ними були там якісь "тьорки", щоб там були якісь угрупування, щоби як Клебер з Пеєвим зустрічали один одного з битами і билися– розповів Співаковський.

Зазначимо, що у четвер, 30 жовтня, на тренуванні київського клубу помітили ще одного польського тренера. Ним став 28-річний Артур Ренковський – колишній тренер Радомяка, якого ще офіційно не представили у Динамо. Нещодавно із міста Радом у Київ приїхав інший фахівець – Даніель Войташ.

Яка турнірна ситуація у Динамо

Заміна головного тренера поки радикально не поліпшила ситуацію в Динамо. Кияни без особливих шансів поступилися Шахтарю у Кубку – а попереду ще й Класичне з "гірниками" у чемпіонаті 8 листопада.

В УПЛ "біло-сині" йдуть лише на четвертій позиції, відстаючи від лідера, який є Шахтар, на 9 очок. Щоправда у Динамо є дві гри в запасі.