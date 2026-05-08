Российские футболисты не могут вернуться в Москву из-за атаки украинских дронов

Московское Динамо не смогло вовремя вернуться домой после матча в Краснодаре из-за масштабных ограничений в работе аэропортов на юге России. Причиной стал удар БПЛА, который парализовал авиасообщение.

Футболисты и тренерский штаб российского клуба остались заблокированными в Краснодаре после кубкового поединка, ведь запланированный рейс в Москву отменили. По данным currenttime.tv, после атаки БПЛА по зданию "Аэронавигации Юга России" временно закрыли 13 аэропортов в регионе.

Как футболисты Динамо застряли в аэропорту?

Из-за авиационного коллапса команда пока не может покинуть город, а сроки возвращения остаются неизвестными.

Команда продолжает находиться в Краснодаре из-за временного закрытия аэропортов на юге России и ожидает официальных новостей,

– передает слова пресс-службы клуба "Чемпионат".

Что известно о закрытии российских аэропортов?

Минтранс России заявил, что из-за попадания беспилотников в административное здание аэронавигации в Ростове приостановили работу 13 аэропортов на юге страны.

Временно приостановлена работа аэропортов в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте.

Из-за сбоев в авиасообщении произошли массовые задержки и отмены рейсов. По данным российских источников, это касалось десятков рейсов, а тысячи пассажиров ожидают отправления или изменения маршрутов.