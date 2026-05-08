Футболісти та тренерський штаб російського клубу залишилися заблокованими в Краснодарі після кубкового поєдинку, адже запланований рейс до Москви скасували. За даними currenttime.tv, після атаки БПЛА по будівлі "Аеронавігації Півдня Росії" тимчасово закрили 13 аеропортів у регіоні.

Дивіться також Українську тенісистку змусили мовчати про використання росіянами забороненої символіки

Як футболісти Динамо застрягли в аеропорту?

Через авіаційний колапс команда поки не може залишити місто, а терміни повернення залишаються невідомими.

Команда продовжує перебувати в Краснодарі через тимчасове закриття аеропортів на півдні Росії та очікує офіційних новин,

– передає слова пресслужби клубу "Чемпіонат".

Що відомо про закриття російських аеропортів?

Мінтранс Росії заявив, що через попадання безпілотників до адміністративної будівлі аеронавігації в Ростові призупинили роботу 13 аеропортів на півдні країни.

Тимчасово призупинено роботу аеропортів в Астрахані, Владикавказі, Волгограді, Геленджику, Грозному, Краснодарі, Махачкалі, Магасі, Мінеральних Водах, Нальчику, Сочі, Ставрополі та Елісті.

Через збої в авіасполученні сталися масові затримки та скасування рейсів. За даними російських джерел, це стосувалося десятків рейсів, а тисячі пасажирів очікують на відправлення або зміну маршрутів.