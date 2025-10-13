Спонсорирует окупантов, служит в НГУ: где сейчас игроки сборной Украины, игравшие в России
Украинские футболисты довольно часто выступали в России перед вторжением врага в нашу страну. Клубы из-за поребрика привлекали игроков хорошими контрактами с немалой зарплатой.
Некоторые футболисты даже остались в России после 24 февраля 2022 года. 24 канал рассказывает о том, кто из известных украинских игроков выступал за клубы страны-агрессора и где они сейчас.
Читайте также Не только Ярмоленко и Шовковский: какие еще громкие конфликты были в Динамо
Сергей Ребров
Сергей Ребров в 2005 году вернулся в Динамо из английского Вест Хэма. В первом же сезоне украинского форварда признали лучшим игроком киевского клуба. Впоследствии его назначили капитаном.
Затем Ребров немало времени проводил на скамейке запасных Динамо. А потом появились слухи о возможном переходе футболиста в киевский Арсенал. Однако в январе 2008 года Юрий Семин возглавил "бело-синих" и возобновил карьеру нападающего.
Президент Динамо Игорь Суркис даже говорил о продлении контракта с Ребровым. Однако через некоторое время футболист перешел в казанский Рубин. Российский клуб пообещал нападающему стабильное игровое время и солидную зарплату – примерно 1 миллион евро.
Как Ребров показал себя в Рубине? По данным Transfermarkt, Сергей Ребров сыграл за Рубин в 33 матчах во всех турнирах, став чемпионом России в 2008 и 2009 годах. На счету форварда пять забитых мячей, а также одна результативная передача.
Как сообщает "Чемпион", Сергей Ребров рассказывал о периоде своей футбольной карьеры в Рубине.
Раньше я бегал примерно в два раза меньше – сейчас двигаюсь намного интенсивнее. А недавно смотрел какую-то передачу, и услышал довольно интересное мнение об игре Реброва и Семака. Мол, эти люди отличаются повышенной самоотдачей, потому что приехали в Казань не из-за денег, а для того, чтобы оправдать надежды наставников, доказав, что их рано списывают со счетов и в таком возрасте можно демонстрировать хороший футбол,
– рассказывал Ребров.
Профессиональную карьеру футболист завершил в 2009 году, проведя лишь один сезон в российском клубе. Сейчас Сергей Станиславович работает главным тренером сборной Украины.
Максим Калиниченко
Максим Калиниченко был звездой Днепра и одним из самых перспективных футболистов Украины. В 2000 году украинский полузащитник присоединился к московскому Спартаку – сумма трансфера составила примерно 2 миллиона долларов.
В одном из интервью Калиниченко объяснил, свое решение перейти в российский клуб. Полузащитник заявил, что: "Перейти в Спартак – это шанс сыграть в Лиге чемпионов и бороться за титулы".
Калиниченко в первом сезоне провел мало матчей, но в следующей кампании начал получать больше игровой практики. Футболист стал любимцем московской публики.
Всего Максим Калиниченко сыграл за Спартак 145 матчей и забил 15 голов, а также выиграл Кубок России, кроме того, в московском клубе с 2005 по 2007 годы становился серебряным призером местного чемпионата.
В 2008 году футболист вернулся в Днепр, а через три года перешел в Таврию, где завершил карьеру. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Калиниченко покинул Россию, где работал в Спартаке. Сейчас он проживает за границей.
Владислав Ващук
Владислав Ващук в 2003 году покинул киевское Динамо и перешел в московский Спартак. В интервью Футбол 24 бывший украинский футболист рассказал о переходе в российский клуб.
Ващук рассказал, что тогда у него была травма крестообразной связки, а также у него завершался контракт с Динамо. Экс-футболист отметил, что Игорь Суркис дал ему понять, что он не нужен киевлянам.
Переход Ващука из Динамо в Спартак вызвал резонанс среди сообщества украинских болельщиков. Поскольку киевский и московский клуб были ожесточенными врагами на протяжении длительного времени.
Бывший защитник признался, что у него не было других вариантов, кроме перехода в Спартак. Однако после того, как Ващук ушел из Динамо, он узнал, что его хотели подписать Монако и дортмундская Боруссия.
Понимал, что если не пойду в Спартак, в Киеве сгнию, карьера на том будет завершена. В Москве знал Егора Титова, Диму Парфенова. Мне организовали встречу с владельцем клуба Андреем Червиченко. Во время разговора согласовали условия контракта. По сравнению с тем, что предлагал Игорь Михайлович, они были намного лучше,
– рассказал Ващук.
После Спартака Ващук перешел в Черноморец, откуда вернулся в Динамо. В 2008 году присоединился к Львову, а через год во второй раз перешел в одесский клуб. Свою карьеру он завершил в Волыни в 2011 году.
В 2023 году Владислав Ващук присоединился к рядам Национальной гвардии Украины. Военную службу бывший футболист проходит в медицинской роте "Буревій". В 2025 году получил звание лейтенанта.
Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук зимой 2007 года присоединился к Зениту из Санкт-Петербурга. Клуб, который спонсирует "Газпром" заплатил донецкому Шахтеру за футболиста примерно 20 миллионов долларов.
В том же сезоне Зенит выиграл чемпионат России, а Тимощука признали лучшим игроком РПЛ. С 2009 по 2013 год полузащитник поиграл в мюнхенской Баварии, откуда вернулся в петербургский клуб.
В 2016 году Анатолий Тимощук завершил футбольную карьеру в Кайрате из Казахстана. В 2017 году он стал ассистентом главного тренера Мирчи Луческу в Зените.
После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Тимощук остался в России и замалчивает ужасные преступления кремлевской власти против Украины. Более того, в 2025 году получил подозрение от Киевской городской прокуратуры в пособничестве государству-агрессору.
В сентябре 2024 года состоялся аукцион после благотворительного матча, где футболка с подписью Тимощука была продана за 700 тысяч рублей. Позже средства отправили 106 разведывательному батальону российской армии.
Впоследствии Тимощук пытался оправдаться за свое преступление. Бывший футболист выступил с циничным заявлением относительно благотворительного аукциона, который состоялся в прошлом году.
"С первых дней любого давления клуб оказал мне всяческую поддержку. Особенно это ценно, когда происходят такие парадоксальные процессы, где меня пытаются обвинить лично в том, что все команды мира делают на постоянной основе, передавая экипировку во всевозможные благотворительные проекты. Мы, как одна семья, все работаем на один результат, долгие годы защищаем честь и достоинство клуба, а также интересы футбола во всем мире", – сказал Тимощук.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев выступал за Днепр с 2012 по 2016 год. В этот период клуб постигли финансовые проблемы, которые впоследствии привели его к банкротству.
Футболисты долгое время не получали зарплату, а затем покинули клуб после того, как его перевели в низшие дивизионы. Среди них и Евгений Селезнев, перед которым клуб имел большую задолженность.
В 2016 году Селезнев отправился в Россию, где присоединился к местной Кубани. В клубе из Краснодара украинский форвард провел всего 9 матчей и отметился тремя голами.
В 2023 году Евгений Селезнев в интервью для SportArena поделился воспоминаниями о переходе в Кубань. Бывший украинский футболист признался, что это было его ошибкой.
Я очень жалею о том периоде карьеры в России. Пожалуй, это одно осталось, что меня мучает. Как я мог сделать так. Потом узнал, что за 2 – 3 дня до закрытия трансферного окна президент Спортинга свой частный самолет присылал за мной. Мне только потом показали переписку, а тогда не сказали об этом,
– рассказал Селезнев.
Отметим, что в том же 2016 году Евгений Селезнев вернулся в Шахтер. Сейчас бывший украинский футболист выступает в составе днепровского Армата из медиалиги.
Недавно Селезнев попал в языковой скандал, поспорив с 16-летним блогером. Блогер Renepro начал упрекать бывшего футболиста за русский язык во время матча медиалиги.
Александр Зинченко
Александр Зинченко является воспитанником академии донецкого Шахтера. Однако во взрослую команду "горняков" украинский футболист не смог пробиться и перебрался в Россию.
Зинченко с 2015 по 2016 год выступал в местной Уфе. Впоследствии футболист перешел в Манчестер Сити.
Отметим, что в Уфе хотели, чтобы Зинченко получил российское гражданство и играл за сборную России. Тогда уже бывший глава УАФ Андрей Павелко попросил, чтобы Михаил Фоменко дал футболисту сыграть несколько минут за сборную Украины в официальном матче.
Тогда Фоменко выпустил Зинченко в матче с Испанией в отборе на Евро-2016. С этого момента, по правилам УЕФА, Александр больше не мог представлять любую другую национальную команду.
В своей автобиографии "Верить" Александр Зинченко рассказал о том, почему решил выступать за Россию. Футболист заявил, что у него не было выбора, ведь Шахтер блокировал его переходы в украинские клубы.
Шахтер был слишком мощным в этом плане. Ни один клуб не мог противостоять им. Это было нереально. Я был словно птичка в клетке в Украине, в ловушке без выхода. Мне пришлось покинуть Украину,
– говорится в автобиографии Зинченко "Верить".
Сейчас Александр Зинченко продолжает выступать в Английской Премьер-лиге. Он выступает за Ноттингем Форест, куда перешел из Арсенала в сезоне 2025/2026 на правах аренды.
Андрей Гусин
Андрей Гусин в конце своей карьеры отправился в Россию. В 2005 году футболист сборной Украины присоединился к Крыльям Советов, где сыграл в 39 матчах и отметился девятью голами.
В 2007 году Гусин перешел в другой российский клуб. Полузащитник присоединился к Сатурну, где сыграл всего в 13 матчах, а затем завершил футбольную карьеру, повесив бутсы на гвоздь.
Осенью 2014 года Андрей Гусин трагически погиб на автодроме "Чайка" в Киеве, ведь не справился с управлением и разбился на мотоцикле. Похоронили его на Байковом кладбище.
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий с 2006 по 2019 годы выступал за Шахтер. В 2019 году украинский футболист отправился в Россию, где присоединился к питерскому Зениту.
В российском клубе Ракицкий играл до 2022 года, откуда затем перешел в Адану Демирспор, после того, как Россия вторглась в Украину. Футболист сразу покинул вражескую страну и четко заявил о своей позиции относительно войны.
"Футбол – моя работа и дело всей моей жизни. И в России я делал только то, что играл в футбол. А когда началась полномасштабная война 24 февраля 2022 года, то я в тот же день решил разорвать контракт и вернуться в Украину. Этот поступок и является моим ответом. Никто не мог представить такого масштаба агрессии, что россияне тысячами будут убивать украинцев, разрушать наши города. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию", – высказался Ракицкий.
Один сезон Ярослав провел в Турции. В 2023 году футболист вернулся в родной Шахтер.
Дарио Срна в интервью ютуб-каналу "ТаТоТаке" рассказал, почему Ярослав Ракицкий перешел в Зенит. Спортивный директор Шахтера назвал, что одной из причин было отношение главного тренера Паулу Фонсеки к футболисту.
Ракицкий перешел в Зенит из-за Фонсеки. Он не играл у него с самого начала, а держать у себя игрока, на которого не рассчитывает тренер и который получает большие деньги – это бессмысленно,
– рассказал Срна.
Сейчас Ярослав Ракицкий проживает в Украине. Бывший футболист Шахтера и сборной выступает в Первой лиге, защищая "цвета" одесского Черноморца.
Артем Милевский
Артем Милевский долгий период карьеры выступал за киевское Динамо. Однако в 2013 году нападающий покинул "бело-синих", ведь у него завершился контракт, а также был конфликт с Олегом Блохиным, главным тренером киевского клуба.
Футболист нарушал режим, вызывающе относился к тренировкам. После Динамо в карьере Милевского было немалое количество клубов – он поиграл в Хорватии, Беларуси, Румынии, Венгрии и Турции.
Однако в 2016 году Милевский отправился в Россию, где присоединился к Тосно. В местном клубе украинский нападающий сыграл лишь в 17 матчах и не отметился голевыми действиями, а в 2017 году перешел в Динамо-Берестя из Беларуси.
Артем Милевский завершил карьеру в 2021 году. Сейчас бывший футболист Динамо и сборной Украины выступает за команду Ignis из медиалиги.
Александр Алиев
Александр Алиев выступал за Динамо, но впоследствии в Динамо у него произошел конфликт с главным тренером Валерием Газзаевым, который давил на футболиста.
В итоге Александр Алиев перебрался в Локомотив на правах аренды, где он сыграл 25 матчей и забил 14 голов. Однако после отставки тренера Газзаева футболист вернулся в Динамо.
В 2014 году Алиев во второй раз отправился в Россию. Футболист Динамо присоединился к Анжи из Махачкалы, где провел 22 матча и забил 3 гола. В 2015 году он вернулся в Украину, перейдя в Рух, который тогда выступал в любительской лиге.
Футбольную карьеру Алиев завершил в 2018 году. Сейчас Александр выступает за клуб из украинской медиалиги под названием Ignis. Недавно бывший футболист получил приговор от суда за то, что управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.