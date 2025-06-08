Сборная Украины почтила пропавшего без вести воина, выйдя на матч с Канадой с его кителем

В субботу, 7 июня, сборная Украины сыграла товарищеский матч против Канады. "Сине-желтые" проиграли со счетом 4:2.

Футболисты сборной Украины вышли на игру с Канадой с футболкой и кителем Романа Максимюка. Мужчина является пропавшим без вести военнослужащим, пишет 24 канал.

Читайте также Ребров раскрыл причину фиаско сборной Украины в матче с Канадой

Что известно о Романе Максимюке

Он является бывшим защитником Динамо, Днепра и национальной сборной Украины. В 2022 году добровольно присоединился в ряды Вооруженных сил Украины.

В составе 25-й отдельной десантно-штурмовой бригады он участвовал в боевых действиях против российских оккупантов вблизи Покровска. После выполнения одного из заданий связь с ним была потеряна. Последний раз он выходил на связь 30 января 2025 года.

В 1998–1999 годах Максимюк выступал за Зенит и стал обладателем Кубка России. Впоследствии защищал цвета Динамо, Днепра, Волыни и Черноморца. В составе сборной Украины провел пять матчей.

Завершив игровую карьеру и впоследствии тренировал молодежную команду Волыни.