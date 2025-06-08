Футболісти збірної України вийшли на гру з Канадою з футболкою і кітелем Романа Максимюка. Чоловік є зниклим безвісти військовослужбовцем, пише 24 канал.

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Що відомо про Романа Максимюка

Він є колишнім захисником Динамо, Дніпра та національної збірної України. У 2022 році добровільно приєднався до лав Збройних сил України.

У складі 25-ї окремої десантно-штурмової бригади він брав участь у бойових діях проти російських окупантів поблизу Покровська. Після виконання одного з завдань зв’язок із ним було втрачено. Востаннє він виходив на зв’язок 30 січня 2025 року.

У 1998–1999 роках Максимюк виступав за Зєніт і став володарем Кубка Росії. Згодом захищав кольори Динамо, Дніпра, Волині та Чорноморця. У складі збірної України провів п’ять матчів.

Завершивши ігрову кар'єру і згодом тренував молодіжну команду Волині.