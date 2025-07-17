Ямаль получил номер Месси и Марадоны и всего за день принес Барселоне 10 миллионов евро
- Вингер Барселоны Ламин Ямаль сменил номер в клубе на 10.
- Под этим номером играли Марадона, Роналдинь и Месси.
- Клуб уже заработал 10 миллионов евро на продаже новых футболок Ямаля.
Ламин продолжает пользоваться популярностью среди фанатов каталонцев. Благодаря этому вингер получил культовый номер для клуба.
Ламин Ямаль стал новой звездой Барселоны. Еще до 18 лет вингер выиграл Евро и Ла Лигу, а теперь приносит клубу еще и финансовую пользу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Culemania.
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Сколько заработали на футболках?
С нового сезона Ламин будет играть под 10-м номером. Он является легендарным для клуба, ведь под ним играли Диего Марадона, Роналдиньо и Лионель Месси. Ямаля уже представили с новой футболкой.
Как стало известно, всего за один день по миру было продано около 70 тысяч футболок Барселоны с "десяткой" и фамилией Ямаля. Компания Nike реализовала их в 170-ти странах мира.
Ламин Ямаль с новым номером / фото ФК Барселона
Это позволило Барселоне всего за день заработать около 10 миллионов евро. Цена футболки варьируется от 115 до 185 евро, а клуб заверил, что запасы еще остаются большими.
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Напомним, что в прошлом сезоне Ямаль провел 55 матчей за Барселону, отметившись 18 голами и 21 ассистом. Клубу удалось выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также дойти до полуфинала Лиги чемпионов. К слову, перед стартом сезона Левандовский сменил прическу.