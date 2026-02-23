ФИФА предлагает революционное изменение в правилах футбола: утвердить могут уже на этой неделе

Эксперты ФИФА рассматривают различные способы бороться с затягиванием времени и павзами, которые разрушают темп игры. Одним из предложений является изменение в порядке предоставления футболистам помощи в случае травмы.

Новое правило, которое вынесут на рассмотрение Международного совета футбольных ассоциаций IFAB, предусматривает, что симулировать повреждения станет невыгодно. Голосовать за инновацию будут уже в субботу, пишет BBC Sport.

Как в ФИФА хотят изменить правила футбола?

Нынешние футбольные правила никак не регламентируют, когда футболист, к которому на поле выходили медики, должен вернуться на поле после того, как покинет его пределы.

Этим пользуются игроки, которые стремятся затянуть время или сбить темп игры. Но симулянтам скоро будет несладко.

ФИФА предлагает ввести фиксированное время, которое игрок должен провести вне игры после вмешательства медперсонала. Во время тестов оно составляло 2 минуты, но сейчас судейская коллегия во главе с легендарным Пьером-Луиджи Коллиной склоняется к варианту с 1 минутой.

Это изменение приведет к тому, что потенциальный симулянт оставит свою команду в меньшинстве – это вполне может грозить пропущенным мячом.

Исключение будет сделано для тех повреждений, после которых было показано желтую или красную карточку – чтобы не наказывать тех, кто действительно пострадал от столкновений.

Какие еще изменения в правила хотят согласовать в ФИФА?

Еще одно средство бороться с затягиванием времени – заставить футболистов быстрее выполнять замену. В ФИФА решили, что тут тоже поможет временное ограничение.

Если игрок, которого заменяют, не покинет поле в течение 10 секунд, то его команда не сможет выпустить другого игрока в эту павзу и будет находиться в меньшинстве до следующего "окна" для замены.

Также IFAB должен согласовать расширение применения видео-ассистента арбитра: как пишет The Guardian, можно будет просматривать повторы по второй желтой карточке, а в некоторых случаях и проверять правильность назначения угловых.