Нове правило, яке винесуть на розгляд Міжнародної ради футбольних асоціацій IFAB, передбачає, що симулювати пошкодження стане невигідно. Голосувати за інновацію будуть вже у суботу, пише BBC Sport.

Як у ФІФА хочуть змінити правила футболу?

Нинішні футбольні правила ніяк не регламентують, коли футболіст, до якого на поле виходили медики, має повернутися на поле після того, як залишить його межі.

Цим користуються гравці, які прагнуть затягнути час чи збити темп гри. Але симулянтам скоро буде непереливки.

ФІФА пропонує запровадити фіксований час, який гравець має провести поза грою після втручання медперсоналу. Під час тестів він складав 2 хвилини, але зараз суддівська колегія на чолі з легендарним П'єром-Луїджі Колліною схиляється до варіанту з 1 хвилиною.

Ця зміна призведе до того, що потенційний симулянт залишить свою команду в меншості – це цілком може загрожувати пропущеним м'ячем.

Виняток буде зроблено для тих ушкоджень, після яких було показано жовту чи червону картку – щоб не карати тих, хто справді постраждав від зіткнень.

Які ще зміни до правил хочуть погодити в ФІФА?

Ще один засіб боротися з затягуванням часу – змусити футболістів швидше виконувати заміну. У ФІФА вирішили, що тут теж допоможе часове обмеження.

Якщо гравець, якого замінюють, не покине поле упродовж 10 секунд, то його команда не зможе випустити іншого гравця у цю павзу і буде перебувати в меншості до наступного "вікна" для заміни.

Також IFAB має погодити розширення застосування відео-асистента арбітра: як пише The Guardian, можна буде переглядати повтори щодо другої жовтої картки, а в деяких випадках і перевіряти правильність призначення кутових.