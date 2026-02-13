Клуби з країни-терористки відсторонили від єврокубків, тоді як збірна не допушена до відборів на Євро або чемпіонати світу. При цьому позиція УЄФА та ФІФА з цього приводу є неоднозначною, повідомляє France24.

До теми Підгоріло від Інфантіно: журналіст запропонував провести матч між Україною та Росією у Києві

Чи зніме УЄФА санкції з Росії?

Причиною для накладання санкцій стала масова відмова європейських збірних від матчів із Росією. Сам же УЄФА дипломатично уникає засудження росіян.

При цьому періодично лунають заяви, що з країни-агресорки можна було б зняти санкції. Зрештою президент УЄФА Александер Чеферін знову висловився щодо цього питання.

Позиція УЄФА чітка і не змінилась. Проте ми щодня вивчаємо всі аспекти цього питання,

– заявив словенець.

Якої думки дотримується ФІФА?

Раніше масла у вогонь підлив президент ФІФА Джанні Інфантіно. Швейцарець публічно виступив на підтримку повернення Росії до міжнародних змагань.

На думку голови світового футболу, санкції не дали необхідного ефекту. Він бажає, щоб футбол міг би об'єднати народи світу та дозволити російським дітям грати в різних країнах.

Які санкції проти Росії у футболі?