Клубы из страны-террористки отстранили от еврокубков, тогда как сборная не допущена к отборам на Евро или чемпионаты мира. При этом позиция УЕФА и ФИФА по этому поводу неоднозначна, сообщает France24.

Снимет ли УЕФА санкции с России?

Причиной для наложения санкций стал массовый отказ европейских сборных от матчей с Россией. Сам же УЕФА дипломатично избегает осуждения россиян.

При этом периодически звучат заявления, что со страны-агрессора можно было бы снять санкции. В конце концов президент УЕФА Александр Чеферин снова высказался по этому вопросу.

Позиция УЕФА четкая и не изменилась. Однако мы ежедневно изучаем все аспекты этого вопроса,

– заявил словенец.

Какого мнения придерживается ФИФА?

Ранее масла в огонь подлил президент ФИФА Джанни Инфантино. Швейцарец публично выступил в поддержку возвращения России в международные соревнования.

По мнению главы мирового футбола, санкции не дали необходимого эффекта. Он желает, чтобы футбол мог бы объединить народы мира и позволить российским детям играть в разных странах.

Какие санкции против России в футболе?