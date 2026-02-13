Клубы из страны-террористки отстранили от еврокубков, тогда как сборная не допущена к отборам на Евро или чемпионаты мира. При этом позиция УЕФА и ФИФА по этому поводу неоднозначна, сообщает France24.

По теме Подгорело от Инфантино: журналист предложил провести матч между Украиной и Россией в Киеве

Снимет ли УЕФА санкции с России?

Причиной для наложения санкций стал массовый отказ европейских сборных от матчей с Россией. Сам же УЕФА дипломатично избегает осуждения россиян.

При этом периодически звучат заявления, что со страны-агрессора можно было бы снять санкции. В конце концов президент УЕФА Александр Чеферин снова высказался по этому вопросу.

Позиция УЕФА четкая и не изменилась. Однако мы ежедневно изучаем все аспекты этого вопроса,
– заявил словенец.

Какого мнения придерживается ФИФА?

Ранее масла в огонь подлил президент ФИФА Джанни Инфантино. Швейцарец публично выступил в поддержку возвращения России в международные соревнования.

По мнению главы мирового футбола, санкции не дали необходимого эффекта. Он желает, чтобы футбол мог бы объединить народы мира и позволить российским детям играть в разных странах.

Какие санкции против России в футболе?

  • С началом полномасштабной войны в Украине УЕФА ввел санкции против сборной России. Страна-агрессор вынуждена играть только товарищеские матчи и пропускать отборы на чемпионаты мира и Европы.
  • При этом УЕФА не применяет санкций против сборной Беларуси. Представители этой страны продолжают играть официальные матчи под своим флагом и гимном.
  • Кроме того, российские и белорусские игроки без проблем выступают в европейских клубах. Более того, в ПСЖ украинец Илья Забарный играет вместе с вратарем сборной России Матвеем Сафоновым.
  • Ранее УЕФА принимал решение о возвращении юношеских команд России к международным соревнованиям. Но после того, как многие страны Европы отказались играть с террористами, союзу пришлось восстановить бан.
  • Недавно издание The Times сообщило, что Совет ФИФА не планирует рассматривать вопрос снятия санкций с России. Причиной является как раз позиция многих стран Европы, которые не желают играть в футбол с россиянами.