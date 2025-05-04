Эпицентр впервые вышел в УПЛ: что известно об амбициозном клубе из Каменца-Подольского

Команда Сергея Нагорняка уверенно выиграла Первую лигу и досрочно оформила повышение в классе. Знакомим читателей с командой, которая планирует зажигать уже на уровне УПЛ.

В Первой лиге (второй дивизион чемпионата Украины по футболу) близится к завершению сезон 2024-2025. Уже скоро станут известны команды, которые пополнят УПЛ на следующий сезон.

По теме Эпицентр гарантировал себе дебютный выход в УПЛ

Уже досрочно одно из мест на повышение в классе гарантировал себе Эпицентр. Команда из Каменца-Подольского за три тура до финиша сезона обеспечила себе победу в турнире. 24 Канал рассказывает подробнее о новичке УПЛ.

Приход семьи Гереги

Для Эпицентра это будет дебютный сезон на элитном уровне. Команда была основана в 2019 году на базе ФК Дунаевцы в одноименном городке в Винницкой области. Перерождение клуба стало возможным благодаря приходу нового инвестора.

Как нетрудно догадаться, им стала крупная сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр К", которая принадлежит известным бизнесменам Александру и Галине Гереге. Они часто фигурируют в списке самых богатых украинцев и известны не только в бизнесе или политике.

В спорте они нередко светились как инвесторы в тяжелой атлетике, волейболе и футболе. В частности Александр Герега некоторое время был вице-президентом УАФ.



Александр Герега – один из главных спонсоров клуба / фото Эпицентр

История выступлений во Второй лиге

То есть можно допустить, что Эпицентр не испытывает недостатка финансирования, но при этом клуб и не тратит большие деньги на усиление. Команда дебютировала в профессиональном статусе в 2020 году и заняла четвертое место в группе А.

Следующий сезон также складывался не слишком удачно для Эпицентра. На зимний перерыв команда ушла пятой, но кампания 2021-2022 так и не была доиграна из-за начала полномасштабной войны.

В 2022-м ПФЛ занялась новым формированием состава команд Первой и Второй лиг. Из-за снятия многих клубов с соревнований Эпицентр был автоматически принят в состав именно Первой лиги. Этим команда воспользовалась сполна.

Переезд и Первая лига

Тогда Эпицентр переехал в Каменец-Подольский из Дунаевцев. Каждый сезон после переезда команда попадала в чемпионскую группу и была близка к повышению в классе:

2022-2023 – шестое место

– шестое место 2023-2024 – четвертое место, проигрыш Вересу в стыковых матчах (1:1, 1:3)

– четвертое место, проигрыш Вересу в стыковых матчах (1:1, 1:3) 2024-2025 – первое место, выход в УПЛ



Команда празднует досрочный выход в УПЛ / фото ФК Эпицентр

При этом Эпицентр имел шанс выйти в элиту прошлым летом. Из-за снятия Днепра-1 УАФ организовала мини-турнир для четырех команд, чтобы заполнить вакантное место. "Строители" были одним из его участников, но в полуфинале команда уступила в горячей битве Минаю – 3:3, по пенальти – 3:5.

Впрочем, команда Сергея Нагорняка смогла качественно подготовиться к сезону в Первой лиге и пройти его почти без поражений (пока у команды только один проигрыш). Именно тренера можно называть главным героем этого прорыва.

Читайте также Одиозного Поворознюка заставили читать лекцию о дискриминации после сексистских заявлений о женщинах

Тренер и игроки

Специалист работал ранее в юношеских сборных Украины и нередко светился в роли эксперта на телевидении. Работа в Эпицентре стала дебютной для Сергея в качестве главного тренера.



Сергей Нагорняк – главный творец успеха Эпицентра / фото ФК Эпицентр

Нагорняк возглавил команду перед сезоном 2022-2023, как раз после ее повышения в классе и переезда из Дунаевцев. Владельцы клуба запаслись терпением и не увольняли коуча после первых же неудач.

При этом тренер обходился без звездного усиления, как например Металлист 1925. Состав "бело-синих" согласно оценке Transfermarkt существенно уступает харьковчанам и Буковине и сопоставим с более скромной Кудривкой или Металлистом.

Лидеры Эпицентра имеют в своем активе максимум несколько сезонов в УПЛ, минимум еврокубкового опыта или легионеров. Наиболее известными игроками клуба являются:

вратарь Олег Билык , который неплохо выступал за Александрию, Ингулец и Черноморец (53 матча в УПЛ)

, который неплохо выступал за Александрию, Ингулец и Черноморец (53 матча в УПЛ) правый вингер Владимир Танчик , который становился вице-чемпионом УПЛ с Днепром-1 и играл за Карпаты, Олимпик, Севастополь

, который становился вице-чемпионом УПЛ с Днепром-1 и играл за Карпаты, Олимпик, Севастополь центрхавы Евгений Запорожец и Егор Демченко , которые имели опыт игры за Оболонь, Ингулец, Колос и Металлист

и , которые имели опыт игры за Оболонь, Ингулец, Колос и Металлист нападающий Даниил Кравчук, который пробовал свои силы в Ворскле и Ингульце



Олег Билык надежно защищает ворота Эпицентра / фото ФК Эпицентр

Что касается последнего, то именно Кравчук лидирует в бомбардирской гонке Первой лиги – 12 голов в 18-ти матчах. Также выделим таких интересных футболистов как центрбеки Степан Григоращук и Владислав Мороз, а также капитан Андрей Беженар.

Стадион и перспективы в УПЛ

Поэтому следить за Эпицентром будет интересно. Эта команда своей самобытностью и скромными затратами напоминает Левый Берег, который сейчас достойно борется за сохранение прописки в УПЛ.

При этом потенциал у Эпицентра есть куда больший, ведь владельцы при желании могут больше инвестировать в команду. Правда, с инфраструктурой у "бело-синих" проблемы.

Стоит знать Клубы УПЛ обсудили календарь соревнований следующего сезона: была решена судьба Суперкубка

Подопечные Нагорняка выступают на маленьком стадионе в Каменце-Подольском, который носит имя Григория Тонкочеева. Не будем акцентировать большое внимание на советском прошлом этого деятеля, вряд ли клуб влияет на выбор названия.

Арена банально не подходит для матчей УПЛ как по вместимости (около 2,5 тысяч мест), так и по другим техническим требованиям. Поэтому команде придется играть свои игры в другом городе.



Стадион в Каменце-Подольском не подходит для матчей УПЛ / фото ФК Эпицентр

Наиболее вероятным вариантом является Тернополь. Местный стадион имени Романа Шухевича как минимум аттестован для игр элитного дивизиона и находится в 150 километрах от Каменца-Подольского.

Клуб также рассматривал варианты с Хмельницким или Черновцами, но арены в этих городах также нуждаются в существенной реконструкции. Конечно, всегда можно найти свободные арены в Киеве, Львове или других крупных городах, но это будет совсем далеко от места дислокации клуба.

С другой стороны, клубов-переселенцев всегда было немало в УПЛ и некоторые из них добивались успеха несмотря на инфраструктурные сложности. Многое будет зависеть от летней трансферной компании Эпицентра, а также стартового отрезка в элите.