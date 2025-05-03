Противостояние завершилось ничьей со счетом 1:1. Таким образом парижский клуб гарантировал себе место в элитном дивизионе Франции, сообщает 24 канал.

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Париж вышел в Лигу 1

За тур до конца Париж сумел выйти во французскую Лигу 1. Парижане имеют в своем активе 66 очков, что делает их недосягаемыми до Меца, который будет биться за место в элите в стыковых матчах, набрав 62 пункта.

Париж празднует выход в Лигу 1: смотрите видео

Последний раз в Лиге 1 Париж играл в сезоне 1978/1979. После чего клуб из столицы Франции пережил большой кризис, потеряв профессиональный статус в 1983 году.

Только в 2015 году Париж смог вернуться в профессиональный футбол. Владельцы клуба намерены закрепиться в элите французского футбола и попасть в еврокубки.

В следующей кампании Париж будет играть на стадионе "Стад Жан-Буэн", вместо "Шарлети". Арена находится в нескольких метрах от "Парк де Пренс", где играет другой столичный клуб ПСЖ.

Стадионы Парижа и ПСЖ / Фото УЕФА

Теперь впервые за 35 лет в высшем дивизионе Франции будут выступать два клуба из Парижа. До этого два клуба из столицы играли в Лиге 1 в 1990 году, когда из элиты вылетел местный Расинг.