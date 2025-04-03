Ключевой игрок Арсенала выбыл перед важным матчем против Реала в Лиге чемпионов
- Игрок Арсенала Габриэль Магальянс получил тяжелую травму во время матча против Фулхэма.
- Габриэль сыграл 42 матча за Арсенал в текущем сезоне, сделав три результативные передачи.
Во вторник, 1 апреля, состоялся 30-й тур Английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. В одном из матчей Арсенал сыграл против Фулхэма.
Лондонское дерби завершилось победой Арсенала со счетом 2:1. Однако один из игроков "канониров" получил тяжелую травму, сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт клуба.
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Травма Габриэля
Габриэль Магальянс получил тяжелую травму во время матча Арсенал – Фулхэм в 30-м туре Английской Премьер-лиги-2024/2025. Защитник "канониров" был заменен в середине первой половины игры.
С начала было не было известно, насколько серьезное повреждение у Габриэля. Впоследствии в лондонском клубе сообщили, что бразильскому защитнику нужна операция.
Центрбек Арсенала повредил подколенное сухожилие. Таким образом Габриэль не сыграет до конца сезона. "Канониры" понесли серьезную потерю перед первым матчем против Реала в четвертьфинале Лиги чемпионов-2024/2025.
К слову. Первый матч между Арсеналом и Реалом состоится 8 апреля в 22:00 по киевскому времени. Место проведения игры домашний стадион "канониров" – Эмирейтс.
В текущей кампании Габриэль Магальянс сыграл в 42 матчах за Арсенал в официальных турнирах. На счету бразильского защитника "канониров" три результативные передачи.