Лондонское дерби завершилось победой Арсенала со счетом 2:1. Однако один из игроков "канониров" получил тяжелую травму, сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт клуба.

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Травма Габриэля

Габриэль Магальянс получил тяжелую травму во время матча Арсенал – Фулхэм в 30-м туре Английской Премьер-лиги-2024/2025. Защитник "канониров" был заменен в середине первой половины игры.

С начала было не было известно, насколько серьезное повреждение у Габриэля. Впоследствии в лондонском клубе сообщили, что бразильскому защитнику нужна операция.

Центрбек Арсенала повредил подколенное сухожилие. Таким образом Габриэль не сыграет до конца сезона. "Канониры" понесли серьезную потерю перед первым матчем против Реала в четвертьфинале Лиги чемпионов-2024/2025.

К слову. Первый матч между Арсеналом и Реалом состоится 8 апреля в 22:00 по киевскому времени. Место проведения игры домашний стадион "канониров" – Эмирейтс.

В текущей кампании Габриэль Магальянс сыграл в 42 матчах за Арсенал в официальных турнирах. На счету бразильского защитника "канониров" три результативные передачи.