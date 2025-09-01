Гаэль Монфис довольно известный, а также опытный французский теннисист. Украинские фанаты знают спортсмена, как мужа первой ракетки страны Элины Свитолиной.

1 сентября 2025 года Гаэль Монфис отмечает свой 39-й день рождения. 24 канал рассказывает о карьере, достижениях и отношениях французского теннисиста с украинкой Элиной Свитолиной.

Читайте также Свитолина досрочно вылетела с US Open-2025: сколько заработала первая ракетка Украины

Что известно о карьере Монфиса?

Гаэль Монфис родился 1 сентября 1986 года в Париже. Французский теннисист начал свою карьеру в 2002 году, сыграв среди юниоров. А уже через два года еще будущий муж Элины Свитолиной удачно выступил на турнирах серии Grand Slam.

Монфис победил на трех крупных турнирах среди юниоров – Australian Open, Уимблдон и Ролан Гаррос. В том же году Гаэль дебютировал во взрослом теннисе.

К слову. В 2016 году Гаэль Монфис занимал 6 место в рейтинге лучших теннисистов мира (самый высокий его показатель в карьере). Французский теннисист также выиграл 13 финалов турниров ATP.

В 2025 году Гаэль Монфис стал самым возрастным чемпионом мира на турнире серии ATP. В январе французский теннисист обыграл бельгийца Зизу Бергса (2:0) в финале соревнований в Окленде.

История любви Монфиса и Свитолиной

Элина Свитолина и Гаэль Монфис познакомились в 2018 году. Украинская теннисистка и француз часто пересекались на различных турнирах, где впоследствии сблизились друг с другом.

В начале 2019 года Элина Свитолина и Гаэль Монфис начали все больше появляться на публике. Также теннисисты вели совместный инстаграм Gael Elina Monfis Svitolina – G.E.M.S Life, публикуя совместные фото и эпизоды из жизни.

Фото Элины и Гаэля с общей страницы в инстаграме

Кроме того, Элина и Гаэль постоянно проводили совместные тренировки и говорили друг о друге на интервью. Однако романтическая сказка быстро завершилась – у пары начался кризис.

Спортсмены больше не выкладывали фото на общей странице в инстаграме, а также не появлялись вместе на публике. Элина Свитолина признавалась, что она и Гаэль не могут совмещать теннис и личную жизнь.

В 2021 году Элина Свитолина и Гаэль Монфис возобновили отношения. Фанаты узнали об этом с их страницы в инстаграме, где снова начали появляться совместные фото. Однако на этот раз отношения между теннисистами стали менее публичными.

В апреле того же года французский теннисист сделал украинке предложение. Спортсменка поделилась радостной новостью в инстаграме, опубликовав сообщение с кольцом, а в июле пара сыграла свадьбу в Женеве.

Сколько детей у теннисистов?

15 октября 2022 года Элина Свитолина и Гаэль Монфис стали родителями. У звездной четы теннисистов родилась девочка, которую назвали Скай.

Элина и Гаэль назвали этот день самым счастливым в жизни. Другие знаменитые теннисисты, в частности, Новак Джокович, Стефанос Циципас поздравляли супругов с рождением ребенка.

Элина Свитолина с дочкой: смотрите видео

Элина Свитолина была вынуждена взять паузу в своей карьере, вернувшись на корт только в 2023 году. Между тем Гаэль Монфис всячески поддерживал любимую и заявлял, что рождение дочери изменило его видение на жизнь.