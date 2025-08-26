Элина Свитолина впервые за последние 11 лет не смогла выйти во второй круг американского Грэндслема. В 1/64 финала украинка неожиданно уступила 97-й ракетке мира Анне Бондарь из Венгрии, пишет 24 Канал.

К теме Свитолина впервые за более чем 10 лет не смогла пробиться во второй круг US Open: видеообзор игры

Какой гонорар получила Свитолина за выступление на US Open-2025?

Несмотря на поражение первая ракетка Украины получит неплохие призовые за участие в Открытом чемпионате США. По данным официального сайта US Open, Свитолина заработала 110 тысяч долларов за проведенный матч 1/64 финала. Кроме того, теннисистка добавит в рейтинг 10 очков.

Отметим, что в 2025 году организаторы US Open увеличили призовой фонд до 90 миллионов долларов. Самый большой гонорар получат победители мужского и женского одиночных турниров – по 5 миллионов долларов. Финалисты престижных соревнований в Нью-Йорке заработают по 2,5 миллиона долларов.

Интересно, что за выступление на турнире WTA 1000 в канадском Монреале одесситка заработала 107 тысяч долларов. На этом соревновании Элина Свитолина и Марта Костюк пробились в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, сколько призовых заработала за свою профессиональную карьеру Элина Свитолина. Кроме того, звездная теннисистка имеет рекламные контракты с престижными брендами.