Еліна Світоліна вперше за останні 11 років не змогла вийти в друге коло американського Грендслему. У 1/64 фіналу українка несподівано поступилася 97-й ракетці світу Анні Бондар з Угорщини, пише 24 Канал.

Який гонорар отримала Світоліна за виступ на US Open-2025?

Попри поразку перша ракетка України отримає непогані призові за участь у Відкритому чемпіонаті США. За даними офіційного сайту US Open, Світоліна заробила 110 тисяч доларів за проведений матч 1/64 фіналу. Крім того, тенісистка додасть до рейтингу 10 очок.

Зазначимо, що у 2025 році організатори US Open збільшили призовий фонд до 90 мільйонів доларів. Найбільший гонорар отримають переможці чоловічого та жіночого одиночних турнірів – по 5 мільйонів доларів. Фіналісти престижних змагань у Нью-Йорку зароблять по 2,5 мільйона доларів.

Цікаво, що за виступ на турнірі WTA 1000 у канадському Монреалі одеситка заробила 107 тисяч доларів. На цьому змаганні Еліна Світоліна та Марта Костюк пробилися до чвертьфіналу.

Раніше повідомлялося, скільки призових заробила за свою професійну кар'єру Еліна Світоліна. Крім того, зіркова тенісистка має рекламні контракти з престижними брендами.