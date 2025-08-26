Це було третє очне протистояння між суперницями. На жаль, українка в ньому зазнала першої поразки, поступившись трішки більше, ніж за півтори години, повідомляє 24 Канал.

Як минув матч?

Уродженка Одеси добре розпочала гру. У стартових двох геймах на прийомі вона мала шість брейк-пойнтів, які все ж таки не реалізувала, а також упевнено захищала свою подачу.

А після цього все несподівано змінилося. Представниця Угорщини зробила ривок, закривши перший сет з рахунком 6:2.

До того ж вона взяла п'ять із шести стартових геймів у другій партії. Після цього Еліна намагалася зробити камбек і їй це майже вдалося.

Українська тенісистка зробила рахунок 4:5 і виграла перше очко на прийомі. Проте після цього Бондар зібралася та здобула підсумкову перемогу, вигравши чотири розіграші поспіль.

Анна Бондар – Еліна Світоліна 2:0 (6:2, 6:4)

Дивіться відеоогляд матчу Бондар – Світоліна на US Open

Статистика. Протягом поєдинку Еліна Світоліна зробила два ейси при восьми подвійних помилках, реалізувала лише 1 з 9 брейк-пойнтів і виграла 5 з 9 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 66:80.

Зазначимо, що одеситка вперше з 2014 року не змогла пробитися у друге коло US Open. Загалом на всіх турнірах серії Grand Slam вона не програвала стартові матчі з 2018 року, коли поступилася Татьяні Марії на Вімблдоні.

Нагадаємо, що в основній сітці Відкритого чемпіонату США в одиночному розряді Україну представляли чотири тенісистки. На жаль, троє з них уже вилетіли зі змагання.

Останньою залишилася Марта Костюк. Вона стартує на турнірі 26 серпня, її матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.