У турнірі візьмуть участь Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Напередодні відбулося жеребкування й вони дізналися своїх перших суперниць, повідомляє 24 Канал.

З ким зіграють українки на US Open-2025?

Долею жереба одразу дві наші тенісистки вже на старті зустрінуться з "нейтральними" опонентками. Даяна Ястремська зіграє з Анастасією Павлюченковою (WTA: 44), а Юлії Стародубцевій протистоятиме Анна Блінкова (WTA: 78).

До цього одеситка один раз зустрічалася з росіянкою та поступилася на турнірі в Осаці у 2019 році. Уродженка Каховки при цьому з майбутньою суперницею раніше не перетиналася.

Еліна Світоліна розпочне свій шлях на турнірі з матчу проти представниці Угорщини Анни Бондар (WTA: 96). Перша ракетка України двічі протистояла цій суперниці й обидва рази тріумфувала.

А Марта Костюк зіграє проти Кеті Бултер (WTA: 48). Вони перетиналися на корті у фінальному матчі турніру в Сан-Дієго-2024, де українка зазнала поразки у трьох сетах.

Довідка. Американський "мейджор" у жіночому одиночному розряді триватиме до 6 вересня. Чинною переможницею турніру є Арина Соболенко.

Нагадаємо, що у кваліфікації US Open Україну представляли три тенісистки. На жаль, усі вони зазнали поразок уже в першому колі відбору.