Не міг бути з Світоліною через кар'єру: що відомо про тенісиста Гаеля Монфіса
- Гаель Монфіс – французький тенісист, який почав кар'єру у 2002 році, виграв три великі юніорські турніри і досяг 6 місця у рейтингу ATP у 2016 році.
- Еліна Світоліна та Гаель Монфіс познайомилися у 2018 році, одружилися у 2021 році, а у 2022 році стали батьками дівчинки Скай.
Гаель Монфіс доволі відомий, а також досвідчений французький теніст. Українські фанати знають спортсмена, як чоловіка першої ракетки країни Еліни Світоліної.
1 вересня 2025 року Гаель Монфіс відзначає свій 39-й день народження. 24 канал розповідає про кар'єру, досягнення та стосунки французького тенісиста з українкою Еліною Світоліною.
Читайте також Світоліна достроково вилетіла з US Open-2025: скільки заробила перша ракетка України
Що відомо про кар'єру Монфіса?
Гаель Монфіс народився 1 вересня 1986 року у Парижі. Французький тенісист почав свою кар'єру у 2002 році, зігравши серед юніорів. А вже за два роки ще майбутній чоловік Еліни Світоліної вдало виступив на турнірах серії Grand Slam.
Монфіс переміг на трьох великих турнірах серед юніорів – Australian Open, Вімблдон та Ролан Гаррос. У тому ж році Гаель дебютував у дорослому тенісі.
До слова. У 2016 році Гаель Монфіс посідав 6 місце у рейтингу найкращих тенісистів світу (найвищий його показник у кар'єрі). Французький тенісист також виграв 13 фіналів турнірів ATP.
У 2025 році Гаель Монфіс став найстаршим чемпіоном світу на турнірі серії ATP. У січні французький тенісист обіграв бельгійця Зізу Бергса (2:0) у фіналі змагань в Окленді.
Історія кохання Монфіса та Світоліної
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс познайомилися у 2018 році. Українська тенісистка та француз часто перетиналися на різноманітних турнірах, де згодом зблизилися одне з одним.
На початку 2019 року Еліна Світоліна та Гаель Монфіс почали усе більше з'являтися на публіці. Також тенісисти вели спільний інстаграм Gael Elina Monfis Svitolina – G.E.M.S Life, публікуючи спільні фото та епізоди з життя.
Фото Еліни і Гаеля з спільної сторінки у інстаграмі
Окрім того, Еліна та Гаель постійно проводили спільні тренування та говорили про одне одного на інтерв'ю. Однак романтична казка швидко завершилась – у пари почалася криза.
Спортсмени більше не викладали фото на спільній сторінці в інстаграмі, а також не з'являлися разом на публіці. Еліна Світоліна зізнавалася, що вона та Гаель не можуть поєднувати теніс та особисте життя.
У 2021 році Еліна Світоліна та Гаель Монфіс відновили стосунки. Фанати дізнались про це з їх сторінки в інстаграмі, де знову почали з'являтися спільні фото. Проте цього разу відносини між тенісистами стали менш публічними.
У квітні того ж року французький тенісист зробив українці пропозицію. Спортсменка поділилась радісною новиною в інстаграмі, опублікувавши допис з обручкою, а у липні пара зіграла весілля у Женеві.
Скільки дітей у тенісистів?
15 жовтня 2022 року Еліна Світоліна та Гаель Монфіс стали батьками. У зіркового подружжя тенісистів народилася дівчинка, яку назвали Скай.
Еліна та Гаель назвали цей день найщасливішим у житті. Інші знамениті тенісисти, зокрема, Новак Джокович, Стефанос Ціціпас вітали подружжя з народженням дитини.
Еліна Світоліна з донькою: дивіться відео
Еліна Світоліна була вимушена взяти паузу у свої кар'єрі, повернувшись на корт аж у 2023 році. Тим часом Гаель Монфіс усіляко підтримував кохану та заявляв, що народження доньки змінило його бачення на життя.