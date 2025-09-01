Гаель Монфіс доволі відомий, а також досвідчений французький теніст. Українські фанати знають спортсмена, як чоловіка першої ракетки країни Еліни Світоліної.

1 вересня 2025 року Гаель Монфіс відзначає свій 39-й день народження. 24 канал розповідає про кар'єру, досягнення та стосунки французького тенісиста з українкою Еліною Світоліною.

Що відомо про кар'єру Монфіса?

Гаель Монфіс народився 1 вересня 1986 року у Парижі. Французький тенісист почав свою кар'єру у 2002 році, зігравши серед юніорів. А вже за два роки ще майбутній чоловік Еліни Світоліної вдало виступив на турнірах серії Grand Slam.

Монфіс переміг на трьох великих турнірах серед юніорів – Australian Open, Вімблдон та Ролан Гаррос. У тому ж році Гаель дебютував у дорослому тенісі.

До слова. У 2016 році Гаель Монфіс посідав 6 місце у рейтингу найкращих тенісистів світу (найвищий його показник у кар'єрі). Французький тенісист також виграв 13 фіналів турнірів ATP.

У 2025 році Гаель Монфіс став найстаршим чемпіоном світу на турнірі серії ATP. У січні французький тенісист обіграв бельгійця Зізу Бергса (2:0) у фіналі змагань в Окленді.

Історія кохання Монфіса та Світоліної

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс познайомилися у 2018 році. Українська тенісистка та француз часто перетиналися на різноманітних турнірах, де згодом зблизилися одне з одним.

На початку 2019 року Еліна Світоліна та Гаель Монфіс почали усе більше з'являтися на публіці. Також тенісисти вели спільний інстаграм Gael Elina Monfis Svitolina – G.E.M.S Life, публікуючи спільні фото та епізоди з життя.

Окрім того, Еліна та Гаель постійно проводили спільні тренування та говорили про одне одного на інтерв'ю. Однак романтична казка швидко завершилась – у пари почалася криза.

Спортсмени більше не викладали фото на спільній сторінці в інстаграмі, а також не з'являлися разом на публіці. Еліна Світоліна зізнавалася, що вона та Гаель не можуть поєднувати теніс та особисте життя.

У 2021 році Еліна Світоліна та Гаель Монфіс відновили стосунки. Фанати дізнались про це з їх сторінки в інстаграмі, де знову почали з'являтися спільні фото. Проте цього разу відносини між тенісистами стали менш публічними.

У квітні того ж року французький тенісист зробив українці пропозицію. Спортсменка поділилась радісною новиною в інстаграмі, опублікувавши допис з обручкою, а у липні пара зіграла весілля у Женеві.

Скільки дітей у тенісистів?

15 жовтня 2022 року Еліна Світоліна та Гаель Монфіс стали батьками. У зіркового подружжя тенісистів народилася дівчинка, яку назвали Скай.

Еліна та Гаель назвали цей день найщасливішим у житті. Інші знамениті тенісисти, зокрема, Новак Джокович, Стефанос Ціціпас вітали подружжя з народженням дитини.

Еліна Світоліна була вимушена взяти паузу у свої кар'єрі, повернувшись на корт аж у 2023 році. Тим часом Гаель Монфіс усіляко підтримував кохану та заявляв, що народження доньки змінило його бачення на життя.