Муж Свитолиной с 3-летней дочкой очаровали сеть образами супергероев
- Гаэль Монфис объявил о завершении карьеры после сезона-2026 и поделился фото с дочкой в образах супергероев.
- Монфис имеет 13 титулов ATP и планирует провести последний сезон с вдохновением от дочери и жены Элины Свитолиной.
Французский теннисист Гаэль Монфис объявил о завершении карьеры после сезона-2026. Возлюбленный Элины Светлиной уже подготовил первый сюрприз для своих фанатов.
39-летний Гаэль Монфис опубликовал мотивационное фото и слова, которые ему сказала дочь. Их милые образы взорвали сеть, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Монфиса.
Как муж Свитолиной с дочкой стали супергероями?
Монфис вместе с дочерью Скай надели маски супергероев. Именно в таком образе муж Свитолиной собирается провести свой последний профессиональный сезон теннисиста.
Последний сезон. Сегодня я отправляюсь в свой последний сезон в теннисе. Огромный раздел моей жизни. Прежде чем я ушел, моя дочь мне сказала: "Папочка, а что если мы наденем маски и станем супергероями?,
– рассказал Монфис историю перевоплощения.
В глазах маленькой Скай папа всегда был супергероем, а потому оставалось только выбрать свою маску.
Она в своей маске Человека-паука, я в своей маске Черной пантеры. Потому что в ее глазах я всегда буду героем. И потому, что, на ее взгляд, вместе мы можем противостоять всему миру. Я иду с этой невидимой маской на моем сердце. С гордостью. С благодарностью. С любовью. Один последний сезон. Ради нее. Ради меня. Ради всего, что теннис дал мне,
– рассказал муж Свитолиной.
Гаэль Монфис с дочерью Скай в образах супергероев / Фото из инстаграма теннисиста
Напомним, что Гаэль Монфис анонсировал завершение карьеры на странице в сети Х. Своей вдохновительницей француз назвал любимую жену Элину Свитолину.
Справка. Дочь Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса родилась 15 октября 2022 года. Родители часто делятся снимками и новостями о ребенке, но до сих пор не показывали ее лицо.
Какие достижения Монфиса в теннисе?
- Гаэль Монфис в следующем году будет праздновать 40-летний юбилей. В детстве он выбирал между теннисом и футболом, ведь его отец был футболистом.
- Первый полноценный сезон в ATP-туре сыграл в 2005 году. Всего на счету француза 13 титулов ATP.
- Лучший результат теннисиста на мэйджорах он продемонстрировал на Ролан Гаррос-2008 и US Open-2016, когда выходил в полуфинал. В рейтинге ATP занимал шестую строчку в 2016 году. Сейчас Монфис занимает 53 место в списке лучших теннисистов мира в одиночном разряде.
- С Элиной Свитолиной начал встречаться в 2019 году, а летом 2021 пара сыграла свадьбу. Кстати, первая ракетка Украины начала играть в теннис почти с первых шагов.