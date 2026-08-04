Монфис прервал серию из трех поражений подряд и наконец смог пройти первый круг на турнире серии "Мастерс". Этим он установил возрастной рекорд, пишет 24 Канал.

Почему заключается достижение Гаэля Монфиса

На старте Мастерса в Канаде Монфису, получившему от организаторов wild card, удалось обыграть в двух сетах 67-ю ракетку мира Камиля Майхшака из Польши. Матч длился 1 час 40 минут и завершился в пользу француза со счетом 6:4, 6:4.

После последнего розыгрыша Монфис искренне радовался победе, изобразив фирменное празднование "клюшка для гольфа". Трибуны приветствовали его так, словно он только что выиграл титул.

На самом деле Гаэль переписал историю: с 1970 года на Мастерсе в Монреале никому не удавалось выиграть матч в возрасте 39 лет.

Развить успех ветерану будет трудно: во втором круге его соперником станет 19-й в мировом рейтинге американец Лернер Тьен.

Что в планах Монфиса

Гаэль вместе с женой Элиной Свитолиной подал заявку на участие в смешанном разряде на Открытом чемпионате США. Это должно стать красивым прощанием теннисиста с турнирами Большого шлема.

Пока неизвестно, придется ли Свитолиной и Монфису проходить квалификацию или им предоставят возможность выступить в основной сетке благодаря wild card.