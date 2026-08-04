Монфіс перервав серію із трьох поразок поспіль і нарешті зміг пройти перше коло на змаганнях серії Мастерс. Цим він встановив віковий рекорд, пише 24 Канал.

У чому полягає досягнення Гаеля Монфіса

На старті Мастерса у Канаді Монфісу, який отримав від організаторів wild card, вдалося обіграти у двох сетах 67-ому ракетку світу Каміля Майхшака з Польщі. Матч тривав 1 годину і 40 хвилин та завершився на користь француза з рахунком двічі по 6:4.

Після останнього розіграшу Монфіс щиро радів перемозі, зобразивши фірмове святкування "ключка для гольфу". Трибуни вітали його так, наче він щойно виграв титул.

Насправді Гаель переписав історію: з 1970 року на Мастерсі в Монреалі нікому не вдавалося виграти матч у віці 39 років.

Розвинути успіх ветерану буде важко: у другому колі його суперником стане 19-ий у світовому рейтингу американець Лернер Тьєн.

Що у планах Монфіса

Гаель разом з дружиною Еліною Світоліною подав заявку на участь у змішаному розряді під час Відкритого чемпіонату США. Це має бути красиве прощання тенісиста з турнірами Великого шолому.

Поки невідомо, чи змушені будуть Світоліна та Монфіс грати кваліфікацію, чи їм дадуть можливість виступити в основній сітці завдяки wild card.