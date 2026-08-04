Муж Элины Свитолиной побил рекорд, который держался почти 60 лет

Французский теннисист Гаэль Монфис проводит свой последний сезон в профессиональном туре. На турнире в канадском Монреале супругу украинки Элины Свитолиной удалось побить рекорд, который держался с 1970 года.

Монфис прервал серию из трех поражений подряд и наконец смог пройти первый круг на турнире серии "Мастерс". Этим он установил возрастной рекорд, пишет 24 Канал.

Почему заключается достижение Гаэля Монфиса

На старте Мастерса в Канаде Монфису, получившему от организаторов wild card, удалось обыграть в двух сетах 67-ю ракетку мира Камиля Майхшака из Польши. Матч длился 1 час 40 минут и завершился в пользу француза со счетом 6:4, 6:4.

После последнего розыгрыша Монфис искренне радовался победе, изобразив фирменное празднование "клюшка для гольфа". Трибуны приветствовали его так, словно он только что выиграл титул.

The moment Gael Monfils became the oldest man to win a match in Montreal since 1970.



The golf swing celebration to seal the deal.



39 years old, making history in his final season.



Another incredible moment in his incredible career.



? pic.twitter.com/eXDm7SuVbK – The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 4, 2026

На самом деле Гаэль переписал историю: с 1970 года на Мастерсе в Монреале никому не удавалось выиграть матч в возрасте 39 лет.

Развить успех ветерану будет трудно: во втором круге его соперником станет 19-й в мировом рейтинге американец Лернер Тьен.

Что в планах Монфиса

Гаэль вместе с женой Элиной Свитолиной подал заявку на участие в смешанном разряде на Открытом чемпионате США. Это должно стать красивым прощанием теннисиста с турнирами Большого шлема.

Пока неизвестно, придется ли Свитолиной и Монфису проходить квалификацию или им предоставят возможность выступить в основной сетке благодаря wild card.